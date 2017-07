El PP concluye que no hubo «operación Cataluña» ni «policía política» en Interior

«Esta Comisión de investigación no puede llegar a la conclusión de que existió la llamada “operación Cataluña” pues todos los comparecientes lo han negado de forma contundente. Si las conclusiones de esta Comisión estaban escritas antes de celebrarse las comparecencias y antes de toda actividad indagatoria, en tal caso el trabajo de la misma habrá resultado una pérdida de tiempo. Sólo desde ese apriorismo cargado de intencionalidad política puede defenderse cualquier conclusión que afecte a la llamada “Operación Cataluña”, sistemáticamente negada por todos los comparecientes».

El párrafo forma parte de la propuesta de conclusiones formulada por el PP para la elaboración del dictamen final sobre la comisión de investigación desarrollada en el Congreso en relación al supuesto uso partidista de Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, que serán analizadas junto a las del resto de grupos en una reunión prevista para mañana.

En este escrito, el PP considera que no se han acreditado la veracidad de ninguna de las acusaciones que llevaron a las fuerzas de la oposición a exigir y aprobar la creación de esta comisión. A saber, la supuesta existencia de una «operación Cataluña» ni de una «policía política» al servicio del Gobierno que se dedicara a obstaculizar investigaciones contra el PP o a fabricar elementos probatorios para comprometer a adversarios políticos, de las que se empezó a hablar después de que en junio de 2016 fueran difundidas las escuchas de unas conversaciones de Fernández Díaz con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso,

Desde su constitución en marzo de 2017, han comparecido ante esta comisión además de Fernández Díaz y De Alfonso el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Estos son algunos extractos de la propuesta de conclusiones:

Interferencia con la Justicia

-«Una Comisión de Investigación Parlamentaria no es un tribunal de Justicia. Los parlamentarios comisionados no son jueces y por tanto no ponen sentencias sino que proponen conclusiones que de ningún modo pueden romper la presunción de inocencia de un tercero».

-«Pues bien, en esta comisión algunos- seguramente guiados por sus pretensiones partidarias- no han seguido precisamente este mandato, sino que a veces, muchas veces, se han introducido en actuaciones pendientes en el ámbito judicial, haciendo intromisiones muy desafortunadas en el ámbito jurisdiccional y han sometido a los comparecientes a interrogatorios (…). Tales interrogatorios han sido un auténtico despropósito de groserías, de soliloquios chabacanos que por la dignidad de esta Cámara no deberían tener portavoz ni asiento donde se sustenten. (…) . Algunos comparecientes han soportado frases -vertidas por un diputado- del tenor de “tan gallo que es”, o “la corrupción es usted” “hasta luego, gánster”; expresiones absolutamente inaceptables e impropias de una Comisión de investigación parlamentaria»

Sin reproche penal

-“Ha habido 7 denunciantes y 2 querellantes: seis partidos políticos, un Grupo Parlamentario, un ex cargo público y el Síndic de Greuges de Cataluña. Todas las denuncias y querellas han sido archivadas. Han intervenido tres Fiscalías y a Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y todos ellos coinciden en que no hay reproche penal alguno. En consecuencia, esta Comisión de investigación no puede exigir otra cosa que responsabilidades políticas, pues los órganos jurisdiccionales han señalado con toda claridad que no existen responsabilidades de carácter penal.

Revelación de secretos

-«Confundir la investigación parlamentaria con la investigación judicial constituye un gravísimo error y un manifiesto peligro para el principio de separación de poderes, consustancial a cualquier democracia». «Especialmente grave e intolerable es el caso de los portavoces de formaciones políticas que son actualmente parte acusadora en procesos judiciales que se están instruyendo y, por tanto, se encuentran sub iudice, a pesar de lo cual han dirigido duros interrogatorios a algunas de las personas contra las cuales han ejercido sus acciones en la vía penal»

- «Durante el interrogatorio, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem- En Marea, Sra. Elizo, afirmó en varios momentos que utilizaba información procedente de sumarios judiciales»

- «La confusión entre la condición de parte procesal, en este caso como acusación popular y el ejercicio de potestades de investigación parlamentaria resulta deplorable en términos éticos y absolutamente inaceptable desde la más elemental lógica jurídica y parlamentaria. La Sra. Elizo ha interrogado al Sr. Fuentes Gago sin garantía alguna,»

Uso partidista del Ministerio

-«Se puede afirmar sin ningún género de duda que estas acusaciones iniciales no han podido ser acreditadas como ciertas durante el proceso investigador realizado por la Comisión»

- «Los cinco comparecientes que prestaron declaración ante la Comisión y que tenían obligación legal de decir la verdad, negaron a preguntas directas sobre esta cuestión, que la Policía fuera gestionada durante el mandato del Ministro Jorge Fernández con criterios partidistas.»

- «El intento de sacar conclusiones manipuladas de esta documentación y de las declaraciones de los comparecientes, permiten deducir, esta vez sí, un interés partidista de algunas formaciones políticas en crear artificialmente y sin pruebas, ni indicios mínimamente sólidos, una acusación general contra la gestión del Sr Fernández en la Policía».

Escuchas ilegales

-«No deja de resultar llamativo que el objeto de la comisión de investigación sea esclarecer las supuestas filtraciones a la prensa de informaciones que afectan a determinadas formaciones políticas y, sin embargo, ninguno de los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, haya dedicado una sola intervención a condenar la difusión ilegal de unas conversaciones privadas del Ministro del Interior. Ningún portavoz ha censurado que tales conversaciones se difundiesen desde el 21 de junio de 2016 en días sucesivos, con varias entregas cada día, coincidiendo con los últimos días de la campaña electoral y con evidentes manipulaciones en su transcripción».

La reunión

- «Existe un marco jurídico que justifica sobradamente que puedan reunirse el Ministro del Interior y el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, sin que de ello se desprenda irregularidad alguna».

- «No es cierto que en la reunión entre el ex Ministro y el ex Director de la Oficina Antifraude se fabricasen informaciones “sin soporte fáctico y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento”»

La filtración

- «La filtración se hizo en un momento de enorme sensibilidad política, como es la campaña electoral, en varias entregas, para aumentar el impacto mediático y el perjuicio político y con evidente manipulación de su contenido, pues los fragmentos aparecían acompañados de trascripciones erróneas»

«Operación Cataluña»

- «Mención especial merece la acusación formulada por distintos portavoces sobre la organización desde el Gobierno de una campaña de desprestigio dirigida contra las formaciones políticas independentistas de Cataluña, a la que se refieren como “operación Cataluña”. Todos los comparecientes, sin excepción, han negado la existencia de la mencionada “operación Cataluña”, de forma clara y rotunda.

Fabricación de pruebas

-«Según se deduce de las comparecencias y de la documentación recabada, no han existido investigaciones prospectivas ni siquiera investigaciones de oficio, sino investigaciones policiales nacidas de diversos orígenes, de diversos tipos de denuncias, que siempre han sido consideradas en el trabajo policial, al menos para realizar las primeras averiguaciones. Así ha sido siempre y así debe ser»

Policía Política

-«Las comparecencias celebradas en esta Comisión de Investigación han negado categóricamente la existencia de una “policía política” que haya permitido injerencias del Gobierno en ningún tipo de investigación»

-«La “policía política” se ha convertido en una rúbrica, un titular, un lema detrás del cual se ha hecho un discurso tremendamente nocivo para la Policía Nacional y, de alguna manera, para nuestras instituciones. Un titular sin contenido, un lema de oposición política e incluso de destrucción del adversario, sin reparar en el enorme coste que tiene para una Institución tan prestigiosa como la Policía Nacional y para concretos funcionarios de Policía a quienes se ha citado injustamente por su nombre y apellidos, acusándoles sin fundamento alguno y provocando un terrible perjuicio en sus carreras»