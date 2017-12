El PP carga contra Podemos por recurrir el 155 y cruzarse al lado de los independentistas Montero justifica el movimiento en que la aplicación de este artículo quedó descartada en el debate constitucional

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir 02/12/2017 15:52h Actualizado: 02/12/2017 15:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El recurso de inconstitucionalidad que mañana presentará Unidos Podemos contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña ha levantado ampollas en el PP, y ha consumado el divorcio de la formación morada con el bando constitucional. El secretario general del Grupo Parlamentario, José Antonio Bermúdez De Castro, mostró ayer su sorpresa porque la formación morada, un partido con aspiraciones a ocupar La Moncloa, decida recurrir un artículo que se encuentra en la Constitución Española.

«Cuando Podemos tiene que tomar una decisión importante y elegir si se posiciona del lado constitucional o del lado independentista elige el lado independentista», denunció en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

En el mismo foro pero desde el punto de vista contrario, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, defendió la decisión de su líder, Pablo Iglesias, a sabiendas de que la presentación del recurso no genera consenso dentro de la formación. «La aplicación del artículo 155 ya quedó descartada en el debate constitucional y queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie», subrayó. Y es que el recurso de Podemos contra el 155 obedece únicamente a razones electoralistas.

Su candidato a la Generalitat, Xavier Domènech, necesita un revulsivo para conseguir un buen resultado, según los datos que recogen todas las encuestas. «Después de abandonar el bando constitucional, Iglesias no puede permitirse un mal resultado en Cataluña porque entonces su estrategia se demostraría errónea. En el resto de España Podemos ha perdido intención de voto por su posición a favor de un referéndum pactado y si no consigue un buen resultado en Cataluña no podrá compensar el coste», admiten fuentes de la formación. De hecho, dentro de Podemos existe cierto temor a que el recurso contra el 155 dañe aún más su intención de voto en el resto de España.