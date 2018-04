El PP avisa al PNV de que el margen para negociar sobre pensiones «es mínimo» Hernando acusa a Ciudadanos de «frivolizar» con ETA y la ruptura de la «caja única» para desgastar a Rajoy

Itziar Reyero

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha mostrado confiado en que el PNV apoyará este jueves al Gobierno para salvar el veto a los Presupuestos y ha emplazado a ver las enmiendas parciales que los nacionalistas registren este viernes en la Cámara para conocer sus demandas concretas. Preguntado sobre el interés del PNV para conseguir gestos o mejoras que calmen las protestas de los pensionistas, como publica hoy ABC, Hernando ha señalado que «el margen es mínimo» porque la dotación presupuestaria para las pensiones asciende a 144.000 millones.

«Veremos qué nos plantean exactamente. Pero lo fundamental es que todo el mundo tiene que saber que las pensiones se suben a todo el mundo», ha recalcado recordando que desde que gobierna Rajoy siempre han crecido -las más bajas lo harán entre el 1% y el 3%- y no se han congelado, como aprobó el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

«Vamos a esperarlas y analizarlas», ha dicho sobre las condiciones que ponga el grupo vasco a las cuentas.

El PP recrimina a Ciudadanos que para desgastar a Rajoy «invente» un traspaso de competencias al País Vasco que el PNV no ha planteado porque ya sabe que son innegociables, como es la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. El partido de Albert Rivera ha amagado con no aprobar los Presupuestos si se transfiere la competencia de prisiones al País Vasco, algo que tampoco está sobre la mesa. «Ni ruptura de la caja de la seguridad social ni compensación de ningún tipo» a ETA, ha recalcado Hernando, que ha acusado a Cs de «frivolizar» con una supuesta negociación «oscura» que mantenga el Gobierno con el PNV.

ERC y PDEcat «respetan» las conversaciones del partido vasco con Rajoy dando por hecho que habrá Govern

«Que dejen de frivolizar, que no se inventen cosas, me parece absurdo. La caja única no se ha roto nunca en 40 años, no se preocupe que ya somos nosotros los que nos garantizamos la unidad de la caja», ha indicado acallando las quejas de Cs. «No vamos a trasladar la Giralda a San Sebastián ni que el Guadiana desemboque en el Bidasoa, que no se inventen sandeces», ha insistido Hernando.

Al PP le irrita especialmente que Rivera use a ETA para atacarles. «No utilicen el tema de ETA para atacar al PP. No lo utilicen. Me gustaría que quien lo ha utilizado y ha hecho insinuaciones grotescas, ofensivas y humillantes le pida perdón aquí a los diputados de mi grupo», ha señalado aludiendo, entre otros a MariMar Blanco y Jaime Mateu, víctimas del terrorismo. «Lecciones de cómo se combate el terrorismo, ninguna. Y sobre quienes acaban de llegar, menos».

El portavoz popular no ha descartado que puedan producirse negociaciones con el Gobierno para transferir las competencias pendientes que marca el Estatuto de Guernica, siempre dentro de la legalidad. Ha destacado en cualquier caso que el Ejecutivo de Rajoy «es el que menos transferencias ha hecho al PNV». «El PNV sabe que hay determinadas cosas que no se pueden plantear y no las ha planteado», ha reiterado en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces. El representante del grupo vasco, Aitor Esteban, ha vuelto a evitar salir en declaraciones a los periodistas por tercera semana consecutiva, para sacudirse la presión ante el debate de los Presupuestos, donde sus cinco escaños son vitales para salvar el veto a la totalidad esta semana.

Podemos acusa al nacionalismo vasco que actué de «conseguidor en Madrid»

Mientras tanto, como informó este diario, el PNV se ha asegurado el «respeto» de los partidos independentistas catalanes a sus negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy para los Presupuestos. Los portavoces de ERC y PDECat en el Congreso han dejado claro hoy que no polemizarán por la relación política del PNV con el PP e incluso han agradecido la «actitud» de condicionar su apoyo a las cuentas a que decaiga el artículo 155 en Cataluña.

«Respetamos las decisiones que tome el PNV. Con el PNV mantenemos la sintonía sobre lo fundamental, que la deriva autoritaria del Gobierno en Cataluña es intolerable», ha destacado el portavoz de los convergentes, Carles Campuzano, que ha asegurado que el único escenario que contempla es que haya Govern de la Generalitat. «Cualquier otro escenario me parece una pésima noticia para Cataluña y una muy buena noticia para Rajoy», ha concluido.

«Agradecemos al PNV que haya puesto como condición que no aprobará los Presupuestos si no se levanta previamente el artículo 155. Ojalá esto lo hubiera hecho el PSOE. Por esto, a unos, en este caso al PNV les agradecemos su actitud. Y al PSOE les recriminamos que se hayan puesto del lado del PP y de Ciudadanos. ERC trabaja para que haya Gobierno y me habrán decido decir desde hace muchas semanas que la joya de La Corona es la victoria independentistas del 21 de diciembre. Se tiene que traducir en la conformación de un Gobierno independentista para recuperar nuestras instituciones», ha sido la reflexión de Joan Tardà.

El portavoz vasco volvió a esquivar a la prensa tras la junta de portavoces

La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, ha censurado que el PNV actúe de «conseguidor en Madrid» y esté pensando en volver a apoyar unos Presupuestos a Rajoy. «El PNV sabe que estos PGE no son buenos para los pensionistas. Les pedimos que dejen de hacer de conseguidores en Madrid», ha reclamado.