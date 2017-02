La dirección nacional del PP sigue teniendo «plena confianza» en el presidente autonómico de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pese a que el juez le ha llamado a declarar como imputado el próximo día 6 de marzo por presuntas irregularidades en el proyecto Auditorio en Puerto Lumbreras, siendo él alcalde. La cúpula del partido ha reiterado su apoyo a su líder regional, convencidos de que el suyo no es «un caso de corrupción», entendido como aquellos que metieron «la mano en la caja» aprovechándose de su cargo público.

«La dirección nacional sigue apoyando a Pedro Antonio Sánchez», zanjan desde la tercera planta de Génova, la sede nacional del PP, donde se pide «prudencia, cautela y paciencia» ante un nuevo caso que se salda con la imputación de un alto cargo del partido. En este caso, el presidente de Murcia, cuyo gobierno depende del apoyo exterior de Ciudadanos en el Parlamento regional.

En este sentido, los populares murcianos han dejado claro que «no hay causa» la «dimisión», «cese» o «sustitución» del presidente autonómico «porque no hay delito de corrupción política». En cualquier caso, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Francisco Jódar, ha señalado en rueda de prensa que Sánchez «no está imputado, ya que la imputación no se produce hasta que se abre juicio oral», por lo que considera que el PP no está incumpliendo el pacto de investidura firmado con Ciudadanos, informa Ep.

Ciudadanos exige su dimisión

El PP se muestra dispuesto a aguantar el pulso del resto de los grupos, y particularmente de su socio de investidura, Ciudadanos, que exigen a Sánchez que dimita. Los de Albert Rivera han reclamado hoy al PP que reemplace a Sánchez, tal y como se comprometieron en su acuerdo de investidura en junio de 2015. «El PP no puede conducir a Murcia al desastre y la inestabilidad para mantener a un señor unos días en su cargo», ha declarado hoy Juan Carlos Girauta, portavoz de Cs en el Congreso.

Sin embargo, fuentes de los populares piden no adelantar acontecimientos, convencidos de que la imputación de Sánchez «no es corrupción» y emplazan a su declaración en sede judicial, el próxima día 6, tras la cual el juez deberá decidir si mantiene su imputación o la retira.

Sánchez está acusado de supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental relacionados con la construcción del Complejo Cultural Auditorio de Puerto Lumbreras, en su etapa como alcalde. Desde el PP se recuerda que todos los órganos municipales y regionales fiscalizadores de control han informado y certificado la correcta ejecución de las subvenciones otorgadas por la Administración.

Asimismo, recalcan que «hasta el último euro de la obra está debidamente certificado en el expediente» y se muestran convencidos de que la imputación contra Sánchez se acabará archivando, como ha ocurrido hasta en quince ocasiones antes, «acreditando la honestidad e inocencia» del hoy presidente regional de Murcia.

Este nuevo caso se origina por una denuncia del PSOE de Puerto Lumbreras contra Pedro Antonio Sánchez , en su etapa de alcalde, y en la que también es acusación particular Podemos Región de Murcia. Ambos partidos ya han anunciado que presentarán y defenderán una moción de censura contra el líder del Ejecutivo autonómico. La gran incógnita es saber si Ciudadanos secundará la moción de censura para expulsar a Sánchez si este no se va.

El presidente del Gobierno, en una rueda de prensa conjunta con François Hollande, aseguró que la presunción de inocencia «es uno de los derechos humanos más importantes de los que disponemos las personas».