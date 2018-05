El PP acusa a Cs de «querer repartir carnets de españoles» Hernando censura la «impostura» y «desfachatez» de Rivera por omitir que Miguel Ángel Blanco era del PP

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, considera que Ciudadanos «confunde patriotismo con patrioterismo» como a su juicio se vio durante el acto de ayer para presentar su nueva plataforma «España Ciudadana», con la que pretende aglutinar el voto constitucionalista. El partido de Mariano Rajoy rechaza «lecciones» de Albert Rivera en la defensa de la unidad constitucional y le pide que «se modere» y no trate de «repartir carnets de españoles».

«Ahora parece que algunos quieren repartir carnets de españoles, y que los que no son de ellos no son buenos españoles», ha denunciado Hernando este lunes en declaraciones a los periodistas en el Congreso. «Me parecer perverso: si estás conmigo eres un gran patriota; si no, no eres patriota», ha insistido Hernando circunscribiéndolo a una «reflexión personal».

Pero lo cierto es que el reproche es común en Génova. Preocupados por el avance de Cs en las encuestas a costa de su electorado, recriminan a Rivera que trate de arrogarse en exclusiva la defensa de la unidad de España y critique la respuesta del Gobierno ante el desafío catalán, desmarcándose de la unidad de PP y PSOE con el 155.

«El PP lleva muchos años colaborando para la estabilidad institucional y la democracia en este país y no tiene que recibir lecciones de patriotismo de nadie. Le rogaría que se modere y que no confunda patriotismo con patrioterismo. Si estás conmigo eres patriota y si no estás conmigo no eres patriota. Esto me parece perverso», ha sido la crítica de Hernando a Rivera.

Especialmente, los populares recriminan la «falta de pudor» de Cs por homenajear a Miguel Ángel Blanco, asesinado en 1997 por ETA, sin aludir a su condición de concejal del PP. «Ahora parece que ellos han derrotado a ETA», denuncian dos altos cargos de Génova, indignados por el hecho de que durante la presentación de su nueva plataforma ni Rivera ni el periodista Santi Acosta, invitado a compartir su experiencia de aquellos dramáticos días de secuestro y asesinato, omitieran la familia política de la víctima. «Desfachatez» e «impostura», han sido las palabras utilizadas por el portavoz del Congreso.

Los populares señalan que la estrategia de Rivera es «robarle la cartera» al PP, en palabras de un alcalde madrileño hoy en Sol. Y en privado muchos reconocen su preocupación porque Cs se está adueñando de sus banderas tradicionales.

Desde la dirección piden calma a su partido, convencidos de que el votante «optará por el original y no por la copia» cuando toquen las elecciones. «Es patético el intento de Ciudadanos de parecerse al PP», afirmó el domingo a mediodía un alto cargo de la dirección, donde asumen que la posición de dureza de Rivera en Cataluña les hace daño porque gusta entre sus votantes.

Los populares avisan de que, una vez aprobado los Presupuestos con el apoyo de Cs y del PNV, podrán salir al contraataque y marcar distancias con Rivera. «Cs no es el PP ni es de centro derecha», ha señalado hoy Hernando, que ha recordado los «botes» de Rivera por «distintas ideológicas». Según ha relatado, primero fue militante de UGT, cuando fundó Cs era «socialdemócrata» y «luego liberal», «y ahora quiere ser del PP».