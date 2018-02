El «portavozas» de Montero desata una guerra con la RAE La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso recuerda que cuando se quiso a incluir a mujeres en la institución a principios del siglo XX «se dijo que no era un lugar para mujeres»

La expresión «portavozas» utilizada el pasado martes por la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, durante una rueda de prensa no fue, en ningún caso, un lapsus. Así lo explicó ayer la propia Montero en la Cámara Baja, donde defendió que había utilizado este término en lugar de la única expresión reconocida por la Real Academia Española (RAE), «portavoz», como una práctica de lenguaje inclusivo para favorecer la visibilidad de las mujeres.

A su juicio, la RAE «no es el mejor ejemplo» ya que «es una institución compuesta principalmente por hombres y que cuando se quiso incluir a mujeres, desde principios de siglo, se decía que no es sitio para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres».

La dirigente de Podemos insistió en que la RAE también «tiene mucho que hacer para defender la igualdad» cuando aún mantiene entre sus entradas «una acepción de la palabra fácil» en la se determina que, «dicho de una mujer, es aquella que se presta a tener relaciones sexuales con relativa facilidad». El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, salió en defensa de Montero a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en la que se refería a la misma acepción de «fácil» que destacó la portavoz de su grupo parlamentario. Al término «portavozas» se refirió el ministro portavoz y de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, durante una entrevista en televisión. «Qué quiere que le diga, vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España», aseguró el ministro al ser preguntado por esta cuestión.

La respuesta de la portavoz de Unidos Podemos no se hizo esperar y, tras reiterar que en ningún caso había cometido un error inconsciente, aconsejó al ministro «tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres».

«Me disculpan si uso palabras que no estén aceptadas, pero el tiempo que esté aquí no quiero que nadie me pueda acusar de no haber luchado por la igualdad de mujeres y hombres», insistió. Es habitual que la portavoz de Unidos Podemos en la Cámara Baja desdoble el lenguaje y utilice tanto el masculino como el femenino en la mayoría de sus intervenciones ya que, a su juicio, estas costumbres son necesarias para cumplir con el objetivo de «visibilizar a la mitad de la población».

El PSOE «lo aplaude»

Donde sí encontró apoyo la portavoz de Podemos fue entre las filas del PSOE. La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, salió en defensa del uso del lenguaje que hace Montero y recordó el principio feminista que reza que «lo que no se nombra, no existe». Según explicó, «tanto el lenguaje como las sociedades avanzan, y en muchas ocasiones, las sociedades van por delante del lenguaje».

La número dos del PSOE aprovechó las circunstancias para recordar el «miembros y miembras» utilizada por la exministra socialista de Vivienda y de Igualdad, Bibiana Aído, una expresión que, reconoció, también defendió en su momento.

Lastra también aseguró que cuando se refiere a la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Margarita Robles, también lo hace a través de la expresión «portavoza», aunque no esté reconocida en la norma lingüística. «Me parece bien, lo aplaudo y lo defiendo», insistió la vicesecretaria general del PSOE.