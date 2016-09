De la política a las librerías, cuando la experiencia se convierte en novela

Cada vez son más los políticos que deciden plasmar su experiencia al frente de un partido o de un cargo en el Gobierno en las páginas de un libro de no ficción. El último ha sido Luis de Guindos, que presentó este miércoles «España amenazada» acompañado por Mariano Rajoy. Pero no es el único, la lista de líderes que deciden volcar sus vivencias en el papel.

La lista abarca desde expresidentes del Gobierno a políticos díscolos que abandonan su partido para fundar otro. José María Aznar, Rosa Díez, José Bono, Albert Rivera, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, Mariano Rajoy… son solo algunos de los nombres que forman parte de la lista. Muchas de estas obras se publican bajo el paraguas del Grupo Planeta, y lo hacen desde sus editoriales más grandes (como Espasa) a las más pequeñas (Península Huellas, por ejemplo).

En 2015, vieron la luz libros de Albert Rivera y Pablo Iglesias. El líder de Ciudadanos publicó «El cambio sensato» (Espasa, 2015) tras el éxito de su primer título «Juntos Podemos» (Espasa, 2014), que agotó en tan solo 24 horas su primera edición. En ambos, el hilo conductor es “el cambio” y la regeneración de una clase política que, en su opinión, ha agotado a los ciudadanos. El primero fue en forma de ensayo, y el segundo se fundamentaba en 100 preguntas con 100 respuestas concretas.

En el caso de Iglesias, son diez títulos los que cuentan con su firma. En ellos, todos publicados por la editorial Akal, Iglesias tiende a mezclar teorías y tesis políticas con fenómenos culturales, su particular interpretación del éxito televisivo de Juego de Tronos en «Ganar o Morir». El último, titulado Una nueva transición aborda el «cambio» que el líder de Podemos esperaba que sucediese en España tras las elecciones del pasado 20-D. Como él, Alberto Garzón publicó su último título, también en 2015 aunque de la mano de Ediciones Península. «A pie de escaño» es, como el resto de las obras firmadas por el secretario general de Izquierda Unida, un ensayo sobre la condición política y su visión personal. Precisamente con este libro Garzón hizo un repaso a sus cuatro años como diputado en el Congreso.

Pero no solo «la nueva política» copa títulos de libros. Aunque Luis de Guindos ha sido el último, también en 2015 el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, publicó su visión personal sobre diversos temas de la política nacional. Margallo recogió en «Todos los cielos conducen a España. Cartas desde un avión» (Planeta, 2015) numerosas conversaciones con José María Aznar, Felipe González, José Ignacio Wert o José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

Ya en 2016, Rosa Díez, fundadora de UPyD, aprovechó su salida del partido magenta para lanzar «Los aventureros cuerdos» (Ediciones Península, 2016). Un título con el que la política hace un repaso al nacimiento de la formación política y su papel en España. «No hemos tenido réctido electoral, pero sí éxito político», reza la exlíder de UPyD en el libro.

En la misma línea, pero ocho años antes, Díez publicó «Merece la pena» (Planeta, 2008); una obra en la que reflexionaba sobre su paso por el PSOE y su salida de este, tras haber sido nombrada eurodiputada. Además, en este título se presentó el germen de lo que quería llegar a ser UPyD como partido nacional.

Como ella, Esperanza Aguirre publicó en abril de este año «Yo no me callo» (Espasa, 2016), un título que se coló en varias ocasiones en la lista de más vendidos entre los libros de no ficción. 344 páginas en las que Aguirre desmenuza sus paso por la política nacional y reflexiona sobre lo vivido durante sus más de 30 años de carrera.