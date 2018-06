PP, PSOE, Cs y PNV tumban los vetos de los socios de Sánchez a los Presupuestos Unidos Podemos, ERC, PDECat, EH-Blidu y Compromís han presentado 61 vetos a los PGE en la Cámara Alta. Cinco cada grupo parlamentario además de otros 56 por secciones que no han salido adelante por la mayoría absoluta del PP en la cámara

E.BLANCO

Actualizado: 11/06/2018 21:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unidos Podemos, ERC, PDECat, EH-Blidu y Compromís han presentado vetos generales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado. La posición de estos grupos se ha conocido después de que el PP haya registrado en la Cámara Alta 49 enmiendas de última hora a los PGE. Una decisión que liquidará hasta 35 millones de euros pactados con el PNV.

Acto seguido, sin embargo, PP, PSOE, Ciudadanos y PNV han rechazado estos vetos de los nuevos socios de Pedro Sánchez, lo que se traduce en que los socialistas asumen las cuentas de Rajoy para el próximo ejercicio.

Multitud de vetos

Estos cinco grupos han presentado en total cinco vetos generales (uno cada uno), así como otros 56 vetos a las secciones. En total, 61. En cuanto a las enmiendas parciales, este lunes a las 12:00 horas ha finalizado el plazo de presentación: Unidos Podemos ha registrado 2.300; ERC y PdeCAT han presentado más de 900 y Compromís más de 800. En total, 5.388 enmiendas. Unos vetos que no saldrán adelante debido a la mayoría absoluta que el PP alberga en el Senado.

«La propuesta socialista no debería de ser la misma que la del PP. No entendemos por qué no han propuesto una enmienda a la totalidad que represente su ideología», ha señalado la senadora de ERC Mirella Cortès. El grupo parlamentario catalán ha presentado 21 vetos en total.

Total de vetos y enmiendas presentados por Podemos y los separatistas - SENADO.ES

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Senado Ramón Espinar ha cargado contra la posición del nuevo Ejecutivo socialista. «La democracia no es solo un sistema electivo. También son derechos sociales y tenemos la oportunidad de que gobiernen con una mayoría parlamentaria», ha apostillado Espinar a los socialistas, que también recibieron críticas por parte de Pablo Iglesias tras quedarse fuera del Gobierno el mismo día que se conocieron los nombres del nuevo equipo de ministros.

Espinar también ha criticado las palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ante los medios ha sostenido que, pese a no defender estas cuentas porque «no son las que hubiera elaborado el Gobierno socialista», el Ejecutivo entiende «en la fecha en la que nos encontramos es necesario e importante caminar en estos PGE porque nuestra mirada ya tiene que estar puesta en la elaboración de las cuentas de 2019».

Unas palabras a las que Espinar ha respondido ante el Pleno de la Cámara Alta. El senador de Podemos ha cuestionado que el PSOE mantenga estos Presupuestos y ha apuntado que «no están a la altura del impulso de la moción de censura». Desde el grupo confederal, que como ERC también ha presentado 21 vetos, han señalado que estas cuentas públicas «no responden a los grandes retos de la sociedad española».

"Estos Presupuestos no responden a los grandes retos de la sociedad española: la recuperación de nuestro sistema de bienestar, la modernización de nuestra economía y la igualdad entre mujeres y hombres."



📸 @FerranMtz en #Pleno de #PGE2018pic.twitter.com/0LQP7sWT1q — UnidosPodemos Senado (@UnidosPodemoSND) 11 de junio de 2018

Este mismo lunes, la Mesa del Senado ha adelantado un día, del martes 19 al 18 de junio, el debate en el Pleno sobre los Presupuestos para 2018. Así, ese día o, a más tardar el martes 19, concluirá la tramitación de las cuentas en la Cámara Alta y regresarán de nuevo al Congreso si se introducen las enmiendas parciales presentadas por el PP dada su abultada mayoría.