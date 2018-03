Podemos y el PSOE, en guerra por liderar la Memoria Histórica Ambas formaciones contraprograman actos en el Valle de los Caídos

ALEXIS ROMERO

La pugna entre el PSOE y Podemos por la hegemonía de la izquierda y su electorado tiene un nuevo capítulo: la memoria histórica. Tanto los de Pablo Iglesias como los socialistas tratan de abanderar un asunto que tiene su máximo exponente institucional en la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Después de que Pedro Sánchez tratara de profundizar en esta normativa proponiendo, entre otras cosas, la exhumación de los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, el monumento ha vuelto a la agenda política de los socialistas, que hasta hace nada podían considerar «monopolizado» este asunto.

Sin embargo, Podemos ha irrumpido de lleno en la carrera por liderar la memoria histórica, una carrera que esta semana ha vivido uno de sus primeros capítulos. El miércoles Sánchez envió una delegación de tres miembros de la Ejecutiva socialista al mausoleo para reivindicar que se convierta en un Centro Nacional de Memoria. Ayer, dos días después, una delegación de eurodiputados del grupo de memoria histórica del Parlamento Europeo -que incluye representantes de partidos como Podemos, PNV, BNG, Syriza, Die Linke o el Partido Socialista Portugués-, liderados por el miembro de Podemos Miguel Urbán, visitaba también el Valle de los Caídos con el objetivo de «demandar la recuperación de las personas desaparecidas para que las instituciones europeas tengan la visión real de lo que está sucediendo en el Estado español».

Después de la visita, en la que Urbán recibió amenazas de muerte por parte de un individuo -el eurodiputado interpuso una demanda por este motivo- los parlamentarios europeos acusaron a los socialistas de organizar su visita del miércoles para «contraprogramar» la suya. «Nos pareció muy interesante ver al PSOE el miércoles en el Valle de los Caídos. Estaban invitados a esta visita, pero nos parece más interesante ver si van a apoyar justamente el que la Ley de Amnistía no se convierta en un parapeto de la impunidad, de los franquistas y los torturadores», manifestó Urbán. El eurodiputado explicó que «tanto en los grupos de memoria histórica el Parlamento Europeo como del Congreso de los Diputados hay diputados del PSOE que estaban informados con el tiempo y forma. De hecho, yo hablé ayer con su portavoz por si había habido algún malentendido, no había llegado información... me dijo que no, que les había llegado todo».

«No es una buena idea»

La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao manifestó que los socialistas «estaban invitados». «Conocían el programa para acompañarnos y sin embargo no han querido hacerlo. Lo del miércoles no es una buena idea. Esta contraprogramación no beneficia a nadie», aseguró Bilbao.