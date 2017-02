Podemos, Câ€™s y PDeCAT rechazan que sus tesoreros comparezcan en el Congreso

El PP quiere ofrecer una nueva prueba de que está decidido a elevar la transparencia de los partidos políticos y para ello citará a los tesoreros de las grandes formaciones para que comparezcan en el Congreso de los Diputados a mediados del mes que viene. La primera en ser llamada será la responsable de las finanzas populares, Carmen Navarro, y a ella seguirán sus homólogos en el PSOE, Gregorio Martínez; Podemos, Segundo González; Ciudadanos, Carlos Cuadrado; y la antigua Convergència o PDeCat.

El foro donde tendrán lugar las comparecencias será la nueva subcomisión sobre financiación de los partidos políticos aprobada la semana pasada en el Pleno. Dado que no se trata de una Comisión de Investigación, los tesoreros no estarán obligados legalmente a acudir pero el coste político de no hacerlo sería tan elevado que fuentes de todas estas formaciones han avanzado que acudirán a la Cámara Baja.

El PSOE, a favor

La citación de los tesoreros ha quedado en manos del PP porque todos los demás partidos, salvo el PSOE, han rechazado convocar a estos cargos. La portavoz popular en la Comisión para la Calidad Democrática, Beatriz Escudero, propuso la medida al resto de formaciones durante la última reunión celebrada por la Mesa de este órgano el 1 de febrero. Pero Podemos, Ciudadanos y la antigua Convergència no estuvieron de acuerdo al considerar que el testimonio de los tesoreros «tiene poco que aportar» a los trabajos. Consideran que los responsables de las finanzas se limitan a cumplir la ley y que no pueden ofrecer prácticamente nada sobre lo que podría mejorarse. Abogan, en cambio, por citar a expertos en partidos políticos y entidades de la sociedad civil especializadas en transparencia al entender que tendrán mayor conocimiento que los tesoreros sobre los agujeros del sistema.

Sin embargo, para los populares es precisamente la experiencia directa de los responsables de las finanzas lo que les permite conocer de manera privilegiada cuáles son los fallos del modelo y cómo mejorarlos. El portavoz socialista en la Comisión para la Calidad Democrática, Artemi Rallo, coincide con el PP en que los gerentes de los partidos pueden evaluar el grado de transparencia existente, cómo funcionan los mecanismos de control y la suficiencia o no de la financiación. Por ello, citará al tesorero de su partido. «Explicará cómo se está aplicando la ley y demostrará que el partido se ajusta a la ley», subraya.

La percepción de la corrupción en España marca récord en estos momentos. Según Transparencia Internacional, la limpieza de nuestro país se ha hundido hasta la posición 21 en la clasificación de los 32 países europeos. Como ejemplo ilustrativo, Eslovenia y Lituania están mejor calificados.

Ampliar a ERC y PNV

Para poder llevar a los tesoreros hasta el Congreso ante la negativa de la mayoría de los grupos, el PP tendrá que invertir el grueso de su cupo para llamar no solo a su tesorero, sino también al de Podemos, Ciudadanos y el PdeCat.

Y es que, según el acuerdo alcanzado entre los grupos, el partido mayoritario puede convocar a seis comparecientes, de manera que tras citar a estos cuatro tesoreros, los populares solo podrán llamar a dos expertos más quedando su capacidad de propuesta muy disminuida como consecuencia de este esfuerzo. Y si en el futuro los grupos deciden ampliar el cupo de comparecencias, los populares contemplarán llamar a los tesoreros de ERC y el PNV. Con el acuerdo alcanzado, el PSOE también puede pedir la comparecencia de seis personas, mientras que cada uno de los otros grupos parlamentarios podrá cuatro.

Conclusiones en mayo

La nueva subcomisión comenzará sus trabajos el próximo miércoles 15 de febrero y contempla un plazo inicial de dos meses y medio para buscar medidas de mejora en la financiación de los partidos políticos. Sus conclusiones serán recogidas en un informe que el Congreso remitirá al Gobierno pidiéndole que ponga en marcha las propuestas.

El calendario pasa por la celebración de una convocatoria semanal con cuatro comparecientes en cada una, siendo sesiones públicas todas ellas. El 15 de febrero inaugurarán las labores de la subcomisión las comparecencias del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás (a petición del Partido Popular); Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford (PSOE y Ciudadanos) e Inés Olaizula, catedrática de Derecho Público en la Universidad de Navarra (Podemos). Como suplentes han sido convocados el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, propuesto por varios grupos, y la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía, Gloria Martínez Coseinó, citada por Podemos.