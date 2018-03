Podemos vincula el gasto en Defensa y las pensiones en plena ola de movilizaciones de los jubilados La formación pide que Cospedal comparezca en el Congreso para explicar la inversión y el gasto en armamento

A. ROMERO

Podemos ha hecho del asunto de las pensiones una de sus principales banderas con las que intentar desgastar al Gobierno, sobre todo al calor de las movilizaciones que han tenido lugar en las calles en las últimas semanas. Tras la celebración del Pleno monográfico sobre la sitaución del sistema de pensiones en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno defendió el factor de sostenibilidad e insistió en que «no podemos gastar lo que no tenemos», los de Iglesias han optado por una nueva estrategia: comparar las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa con el coste de las pensiones.

El primero en hacer la comparación fue el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, que el lunes tildó de «maldita vergüenza» el último gasto de Defensa en la compra de armamento: «Estamos viendo cómo el Gobierno corrupto que tenemos en estos momentos en la Moncloa insulta permanentemente a los pensionistas diciendo que no hay dinero para tener unas pensiones dignas, algo que costaría 2.000 millones de euros al año –revalorizarlas de acuerdo al índice de precios al consumo– mientras vemos un plan de inversión del Ministerio de Defensa para comprar armas de 10.000 millones de euros».

El número tres de Podemos acusó a la ministra de Defensa de «arrodillarse ante potencias extranjeras». «Cospedal es muy patriota para ponerse la bandera, pero no para arrodillarse ante potencias exranjeras. Esto al mismo tiempo que Rajoy dice que no hay la mitad para subir las pensiones. Es una maldita vergüenza. No entiendo muy bien en qué medida eso es defender España».

Sin embargo, esta comparativa no ha acabado ahí, y este martes Unidos Podemos ha registrado una solicitud para que la ministra comparezca en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados con el fin de que «explique el incremento del gasto en Defensa que ha anunciado y que planea una inversión para los próximos 15 años de hasta 10.805 millones de euros para siete programas de armamento. Todo esto al mismo tiempo que Rajoy le dice a los pensionistas que no hay dinero para revalorizar las pensiones al IPC».

Durante el debate monográfico sobre pensiones el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya comparó el gasto en pensiones con otros asuntos como la evasión fiscal, el rescate de las autopistas, las ayudas a la Banca o la corrupción.