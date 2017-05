Podemos ofrece a SÃ¡nchez retirar su mociÃ³n de censura si el PSOE presenta una mociÃ³n propia

Apenas han pasado 12 horas desde la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y Podemos ya ha movido ficha con la moción de censura. Desde el partido morado han instado este lunes a Sánchez a que presente una moción de censura propia y le han ofrecido retirar la suya -ya en marcha- para «centrarse en hacer viable» la de los socialistas.

Según ha anunciado el secretario de organización del partido, Pablo Echenique, Iglesias «intentó llamar durante toda la mañana a Sánchez, pero no fue posible que se pusieran en contacto». Sin embargo «Irene Montero ya ha hablado con el jefe de gabinete del Sánchez, Juanma Serrano, y le ha explicado nuestra propuesta», aunque ha insistido en que aún no han obtenido una respuesta por parte del equipo del secretario general.

Desde la formación han querido dejar claro que, al menos de momento, «no hay plazos ni tiempos concretos, porque nuestra moción ni siquiera ha sido calificada por la mesa del Congreso y los tiempos los maneja la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que se ha ido de vacaciones porque debe de considerar que una moción de censura no es algo importante». En este sentido, tampoco han querido entrar en si apoyarían que Sánchez fuera el candidato a la presidencia en caso de que el PSOE presentara su propia moción. «Ha sido elegido ayer por la noche, no es momento de hablar de candidatos», ha asegurado Echenique.

En lo que sí ha insistido el secretario de Organización es en que no le vale con el compromiso de Sánchez para retirar su moción. «Yo soy científico. Si no lo veo, no lo creo. Su campaña ha tenido como eje central la impugnacion del Gobierno de Rajoy, pero entendemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Registrar la moción es un hecho. Si ese hecho se produce, nosotros retiraríamos la nuestra para hacer viable la moción del PSOE», ha explicado.

A pesar de insistir en que, de cara a ponerle un plazo a Sánchez para que presente su propia moción, los «tiempos parlamentarios solo los puede manejar Ana Pastor», Echenique ha argumentado que es «un tema urgente, porque España no puede esperar más para echar a un partido que los jueces han tildado como una organización criminal». «Es el momento de la generosidad, somos conscientes, pero necesitamos hechos», ha insistido el secretario de Organización.

Antes de llamar a Sánchez para ofrecerle su propuesta, Podemos ha acordado esta iniciativa con las confluencias territoriales (En Comú Podem y En Marea) y con Izquierda Unida, «que han estado de acuerdo». Posteriormente la portavoz de la formación en el Congreso, Irene Montero, le ha explicado sus intenciones al jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano.