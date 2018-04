Podemos no sanciona a Bescansa y descarga sobre ella la decisión de dejar el partido «Todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido, y cada uno puede hacer sus valoraciones», asegura Pablo Echenique

No hay marcha atrás para Carolina Bescansa. El Consejo de Coordinación de Podemos ha decidido este lunes que no va a llevar a cabo ningún tipo de procedimiento sancionador contra la cofundadora por el documento que difundió la pasada semana y que contenía un plan para confrontar a Pablo Iglesias y hacerse con la dirección del partido. De esta manera, la formación deja en manos de la diputada las decisiones de dejar su escaño en el Congreso y de abandonar Podemos.

Durante la rueda de prensa de presentación del acuerdo entre Íñigo Errejón y Ramón Espinar el pasado jueves, la dirección de Podemos fijó este lunes como la fecha en la que debatirían sobre el futuro de Carolina Bescansa y la posibilidad de sancionarla de alguna manera. Aunque el articulado de los estatutos del partido no contempla una sanción ad hoc para los hechos que protagonizó la diputada, la dirección valoró el contenido y las intenciones del escrito que ella misma difundió, al parecer por «un error», como «muy graves».

Sin embargo, tras debatir sobre este tema en el Consejo de Coordinación, finalmente la dirección ha decidido no hacer nada. No habrá expulsión del partido, ni sanción disciplinaria, ni tan siquiera un aviso. Lo que no significa que los hechos de la pasada semana vayan a ser olvidados o, de alguna manera, apartados, sino que ahora la pelota está en el tejado de Bescansa.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado que la dirección «no va a tomar ningún tipo de acción», pero a su vez ha lanzado una advertencia. No habrá acciones porque los hechos no se presten a una sanción, sino porque «todo el mundo ha visto lo ocurrido y cada uno puede sacar sus valoraciones». El número tres de la formación ha asegurado que «la mejor manera de hacer autocrítica es aportar soluciones» y ha recordado que la semana pasada «finalizó con un acuerdo de unidad que pone las necesidades de la gente en primer lugar y que apuesta por salir a ganar en la Comunidad de Madrid».

Preguntado sobre si la dirección le ha llegado a pedir la dimisión y si se han planteado algún plazo para ello, Echenique ha negado que hubiera algún plazo. «Lo hemos hablado en el Consejo porque sabíamos que nos ibais a preguntar, pero no había ningún plazo», ha zanjado.

También ha valorado el número tres de Podemos una posible dimisión de Bescansa: «Esa pregunta habría que hacérsela a ella. Por nuestra parte hemos decidido no tomar ninguna medida. Respecto a su opción personal, no soy yo quien tiene que valorarla, sino que es ella la que debe hacerlo. Miramos hacia adelante; todo el mundo ha visto y ha sido capaz de valorar lo ocurrido, y no hacen falta más valoraciones», ha insistido.