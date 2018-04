Podemos margina a Bescansa en la comisión de investigación sobre el PP La formación encarga la interrogación de Villar Mir a Rafael Mayoral, que no es miembro del órgano parlamentario

La dirección nacional de Podemos acordó ayer mismo que no sancionaría ni adoptaría medidas contra la única mujer fundadora del partido, Carolina Bescansa, por aspirar a relevar al actual secretario general, Pablo Iglesias.

Pero esa declaración no se ha sostenido ni siquiera durante 24 horas puesto que esta mañana la política morada ha sido relegada a un segundo plano en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, de la que es portavoz de Podemos. De hecho, éste es el único cargo que le queda actualmente después de que la formación morada la relevara de la Comisión Constitucional después de que Bescansa mostrara públicamente su desacuerdo con la posición adoptada por Iglesias ante la crisis política catalana.

La Comisión de Investigación celebra esta mañana una nueva sesión con las comparecencias del exconsejero de OHL, Javier López Madrid, y el expresidente de la misma compañía, Juan Miguel Villar Mir, que se han sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios. En las sesiones anteriores, Bescansa y el diputado morado Txema Guijarro se repartían los interrogatorios.

Sin embargo, esta mañana Guijarro sí ha intervenido pero no Bescansa que, aunque ha asistido a toda la sesión, no ha tomado la palabra para dirigir cuestiones a ninguno de los dos comparecientes. En su lugar ha intervenido el diputado morado Rafael Mayoral, de la máxima confianza de Iglesias pero que ni siquiera pertenece a este órgano, sino a la comisión de investigación de la crisis financiera.

La no pertenencia a una comisión no impide reglamentariamente participar en la misma pero no es habitual puesto que se considera que los diputados que pertenecen a las mismas tienen los mejores conocimientos para defender las posiciones de su grupo. La línea de las intervenciones se acorda, no obstante, con la dirección parlamentaria e incluso con el líder del partido, Pablo Iglesias.

De hecho, Bescansa explicó recientemente que su posición como portavoz en la comisión de investigación del PP le había permitido mantener contactos con Iglesias en los últimos meses. Si la sustitución de Bescansa de hoy se convierte en definitiva, se romperá también este puente, el único que quedaba entre ambos.