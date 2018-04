Podemos intenta utilizar la comisión de investigación del PP para atacar al Rey Felipe El exconsejero de OHL López Madrid se niega a contestar a las preguntas relacionadas con su relación con la Casa Real

Ana I. Sánchez

Madrid Actualizado: 24/04/2018 12:36h

Podemos ha intentado utilizar este martes la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP para atacar al Rey Felipe y sembrar dudas sobre sus actividades personales. El objeto de la Comisión no incluye ningún asunto relativo a la Casa Real, pero el diputado morado Txema Guijarro ha querido aprovechar la comparecencia del exconsejero de OHL, Javier López Madrid, -conocido por ser «compi yogui» de la Reina Letizia- para centrar la sesión en la relación de éste con la Casa Real y, en concreto, con Don Felipe.

Guijarro ha comenzado interrogando a López Madrid por el mensaje de apoyo que recibió de la Reina vía sms cuando se conoció su uso de las tarjetas «black» de Bankia. El exconsejero de OHL ha preguntado entonces al presidente de la Comisión de Investigación, Pedro Quevedo, si estaba obligado a contestar dado que la pregunta no estaba relacionada con el asunto de su comparecencia, a lo que el diputado canario ha subrayado su derecho a «no contestar a lo que considere oportuno».

En este momento se ha roto el orden en la sala puesto que Quevedo ha pedido a Guijarro que volviera a la cuestión de la Comisión de Investigación y éste ha argumentado la necesidad de mantener esta línea de interrogación para «ver el perfil de la persona y los círculos en los que se movia». La vicepresidenta de la Comisión, Beatriz Escudero, del PP, ha intentado entonces intervenir para quejarse pero Guijarro le ha advertido que no podía hacerlo por no estar en el uso de la palabra. Ésta le ha recordado entonces su cargo en la Mesa de la Comisión de Investigación y ha retado a Guijarro a buscar en el Reglamento del Congreso qué artículo prohíbe las intervenciones de la Mesa.

Quevedo ha intervenido entonces cortando la discusión y aceptando que Guijarro dirigiera sus preguntas «como considere oportuno» y subrayando el derecho de López Madrid a «no contestar lo que no considere oportuno». El diputado morado ha lanzado entonces su ofensiva sobre López Madrid interrogándole sobre por qué la Reina le llamó «compi yogui» o a qué se refería ésta al considerar que «nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, "merde"».

A partir de ahí, y ante el silencio de López Madrid, Guijarro ha apuntado contra el Rey Felipe interrogándole sobre qué sabía el Monarca, en qué momento se rompió su amistad con él, o si le invitó a viajar en su yate «Miriam» cuyos gastos estaban compartidos con el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, para acabar preguntándole si «¿es el empresario del Rey Felipe VI»?.

López Madrid ha vuelto a guardar silencio por estar todo ello fuera la cuestión de la Comisisón de Investigación pero sí ha explicado que el yate era propiedad de su familia y lo alquiló en algunas ocasiones antes de su venta, hace varios años.

Durante el resto de su comparecencia, López Madrid ha centrado sus respuestas, como ya hizo ante el juez, en defender su inocencia negando todas las acusaciones de financiar ilegalmente al PP. «No he financiado ni he donado nunca dinero al PP», ha subrayado insistiendo una y otra vez que las iniciales encontradas en la agenda de Granados de un presunto donante ilegal no se refieren a él y pueden referirse a «decenas de miles de personas». Asimismo, ha hecho hincapié en que la declaración realizada por el exsocio de Granados, David Marjaliza, inculpándole en presuntos pagos ilegales «no se sostiene» y forma parte de su estrategia de legítima defensa.