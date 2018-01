Podemos impulsa el fin del peaje en las autopistas para convertirlas en gratuitas La formación morada registra una proposición no de ley que reclama el fin de las concesiones cuando caduquen las actuales

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid 11/01/2018 14:12h Actualizado: 11/01/2018 14:34h

El colapso ocurrido en la AP-6 el pasado fin de semana por el temporal de nieve está trayendo un disgusto tras otro a los populares. El último ha sido este jueves una iniciativa de Unidos Podemos para impulsar la recuperación de las autopistas de peaje a titularidad estatal y convertirlas en gratuitas.

El texto ha sido registrado esta mañana por la portavoz parlamentaria del grupo, Irene Montero, y tiene forma de proposición no de ley. No será vinculante para el Gobierno si resulta aprobada en el Pleno, pero la votación indicará si existe una mayoría parlamentaria suficiente para convertirla en proposición de ley cuya aprobación sí sería de obligado cumplimiento.

Unidos Podemos no propone la expropiación de las concesiones en vigor sino su no renovación. Es decir, que una vez se vayan agotan las concesiones actuales, su explotación no vuelva a salir a concurso y su gestión quede en manos públicas. «Igual que no pagamos por la sanidad pública no tenemos que pagar por las vías de circulación», ha espetado la diputada de En Marea, Yolanda Díaz.

La gratuidad, no obstante, no sería para todos los transportes. La formación morada apuesta porque los ciudadanos no tengan que pagar por su uso pero sí las compañías que se benefician del recorido como las de dedicadas al transporte. Ésta sería una de las exenciones a aplicar aunque la formación ha admitido que este capítulo aún no está definido. En la proposición no de ley Podemos incluye también la recuperación de las radiales dado el rescate que asumió el Estado para salvar de la quiebra a las empresas concesionarias.

La formación morada recuerda que el modelo español de imponer peaje en las autopistas es una excepción en la Unión Europea donde la circulación es gratuita de modo general en las autopistas. Solo Italia tiene infraestructuras privatizadas. A ello se aferra Podemos para asegurar que se trata de un modelo «que tiene que ver con la corrupción y con los lobbies políticos».

Montero ha subrayado también que cuando se producen circunstancias extraordinarias, las concesionarias han demostrado no ser capaces de gestionar adecuadamente las vías públicas de alta capacidad, en alusión a la AP-6.