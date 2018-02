Podemos estudia acudir al TC si el Gobierno no lleva unos Presupuestos al Congreso Los de Pablo Iglesias aseguran que no presentar las cuentas va «contra el texto explícito de la Constitución»

Podemos ya estudia su ofensiva en caso de que el Gobierno decida prorrogar una vez más los Presupuestos Generales del Estado sin presentar un proyecto de cuentas en el Congreso de los Diputados. Los de Pablo Iglesias se plantean acudir al Tribunal Constitucional en caso de que esto sucediera, algo que ha anunciado este lunes el secretario de Organización de la formación, Pablo Echenique, en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Coordinación.

El número tres de Podemos ha explicado que «recurrir la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado depende de que haya un acto jurídico». Según ha asegurado, el no presentar las cuentas ante la Cámara Baja «va en contra del texto explícito de la Constitución», pero «hasta que no haya acto jurídico, cabe esta duda», es decir, la de acudir al Tribunal Constitucional, y por lo tanto, lo «estamos debatiendo».

El artículo 134.3 de la Carta Magna recoge que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Fuentes del Ejecutivo explicaron la semana pasada que en caso de que no fructificaran las negociaciones para obtener los apoyos necesarios con los que sacar adelante las cuentas públicas, podrían recurrir a la posibilidad de prorrogar automáticamente los presupuestos por segunda vez y llevar a la Cámara Baja una serie de decretos leyes para llevar a cabo compromisos como la subida salarial de los funcionarios, los más de 4.000 millones de entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas o la equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil con el resto de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Echenique ha cargado contra el «autoritarismo del PP», al que ha acusado de no respetar la separación de poderes. «El PP está bloqueando y despreciando la capacidad del poder legislativo, vetando leyes y abusando del veto parlamentario. Montesquieu se está revolviendo en su tumba», insistió.

La barrera del 3 por ciento

El secretario de Organización de Podemos también se ha referido este lunes a la novedad anunciada por el secretario general del partido, Pablo Iglesias, respecto a su propuesta de reforma electoral. El líder del partido anunció en una entrevista en RNE que habían incorporado a su propuesta de reforma de la ley electoral la supresión de la barrera del 3 por ciento de los votos que necesitan los partidos en cada provincia para poder optar al reparto de escaños.

Durante en el acto de presentación de la propuesta, hace unas semanas, un representante de la plataforma «Por un Voto Igual» le recriminó en público a los de Iglesias que no incluyeran en su propuesta la eliminación de esta barrera, que de facto suponía que un partido como PACMA se hubiera quedado fuera del Congreso de los Diputados habiendo conseguido los mismos votos que el PNV en todo el territorio nacional, pero que, a diferencia de los nacionalistas vascos, no había superado ese porcentaje en ninguna provincia.

«Con esta propuesta que Pablo Iglesias asumió», ha explicado Echenique, «PACMA hubiera obtenido un escaño por Barcelona, escaño que nos hubiera quitado a nosotros, y eso nos parece bien, porque uno no tiene que mirar el resultado o su propio beneficio, sino que la ley sea justa», ha zanjado.