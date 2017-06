Podemos intenta poner orden en la sucesión de Carmena: «No abordamos una posibilidad que no sea que repita Manuela»

En el ecuador de las legislaturas en los ayuntamientos y comunidades autónomas tras las elecciones de mayo de 2015, la sucesión de Manuela Carmena se presenta como el gran caballo de batalla en Podemos. Y encima uno que no pueden controlar al cien por cien, ya que no compete directamente a la dirección de Pablo Iglesias designar al candidato de la plataforma municipalista Ahora Madrid se elige en primarias abiertas y se trata de un ente que engloba a otros partidos y colectivos.

Que la actual alcaldesa de Madrid no tiene intención de repetir como candidata era algo asumido en los espacios políticos de la capital. Pero ayer, en Podemos decidieron salir al paso de especulaciones: «La dirección de Podemos no contempla una posibilidad que no sea que repita Manuela», aseguraban a ABC desde la dirección de Podemos.

Trataban de salir así al paso de la informacióna vanzada por El Independiente en la que apuntaban a que la apuesta de Iglesias para relevar a Carmena sería el del exjefe del Estado del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) José Julio Rodríguez. Pero lo cierto es que en conversaciones informales, resaltan, ese nombre ha estado encima de la mesa. Pero insisten en la dirección en que lo ha hecho como un futurible y destacando su perfil «independiente» que le asemeja con Carmena. Aunque lo cierto es que Rodríguez tiene una implicación en Podemos, es miembro del Consejo Ciudadano Estatal, que nunca ha tenido Manuela Carmena.

Fuentes de la dirección de Podemos insisten: «No es momento de hablar de candidatos, es el momento de alabar la buena gestión del Ayuntamiento de Madrid en el que gobernamos. Y cuando toque ojalá Carmena se quiera volver a presentar. De momento, no abordamos una posibilidad que no sea que repita Manuela».

El proceso de candidatos, responde según varios dirigentes, a intentos por «desactivar» otras jugadas. Carmena ha dado muestras de querer pilotar su sucesión. Y en ese punto aparece la figura del ex magistrado Baltasar Garzón. Pero también para tapar el espacio de la actual portavoz municipal, Rita Maestre. Diferentes fuentes apuntan a que ven conveniente que con más de un año de antelación sería bueno empezar a «clarificar» la alternativa, pero tampoco mucho antes, para «evitar un exceso de exposición».