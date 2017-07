Podemos denunciará en la Fiscalía el uso partidista de Interior en contra de la mayoría del Congreso

Con el rechazo tajante del PP y la abstención de Ciudadanos, la comisión de investigación que desde el pasado marzo ha indagado en el Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz ha concluido hoy que sí existió una estructura paralela en ese departamento cuyo fin era perseguir a los adversarios políticos y obstaculizar el avance de los casos de corrupción contra el partido que sostiene al Gobierno.

Lo que no ha prosperado es la iniciativa de Podemos, apoyada por el PdeCat y ERC, de que el órgano parlamentario remita estos resultados a la Fiscalía por si de ellos pudiera derivarse alguna responsabilidad, si bien su portavoz, Irene Montero, ha anunciado a mediodía que la formación morada presentará una querella en este sentido. No ha precisado, no obstante, si lo harán antes o después de que el Pleno de la Cámara Baja vote el dictamen de la comisión a partir de septiembre, puesto que -ha dicho- tienen que «cuadrar los tiempos». Posteriormente, ERC, a través de su portavoz Gabriel Rufián, ha dejado abierta la posibilidad de sumarse a esta iniciativa, de la que ha reconocido no tener ningún conocimiento.

El texto que ha emanado de la comisión recoge en un primer punto el reconocimiento a la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a continuación señala a Fernández Díaz, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como responsables políticos de la creación de lo que denominan una «policía política».

Fuera del escrito final ha quedado la propuesta defendida por varios grupos de la oposición de despojar de medallas -pensionadas con un aumento de 10% de sueldo- y destinos privilegiados a altos mandos policiales de la etapa investigada. Preguntado por esta cuestión, el diputado del PSOE Juan Carlos Campos no ha despejado por qué su grupo no ha respaldado esta medida y ha simplemente ha zanjado que «ha habido mucho amiguismo en la Dirección General de la Policía».

Desde Ciudadanos, su diputado Miguel Gutiérrez ha justificado la abstención ante el dictamen ­-que ellos mismos han pedido votar en bloque, y no punto a punto- argumentando que el escrito «no refleja la realidad de lo que ha sido la comisión» puesto que, a juicio de su formación, no ha existido ninguna «policía política» como tal, sino una «incompetencia» en la dirección entonces del Ministerio del Interior y la Policía Nacional que desembocó en una «confusión de profsionales».

Por su parte el PP, a través de su diputado y comisionado en este órgano Carlos Rojas, ha sostenido que «se ha realizado un trabajo serio y riguroso que deja claro que jamás hubo una ‘Operación Cataluña’» y ha criticado que el resto de formaciones políticas se han centrado en «aislar» y «desgastar» la acción de los populares mediante un «juego de artificio» y «paripés».,