Podemos «castiga» a sus ediles de Valladolid por aceptar prebendas Les suspende un año de militancia por obtener invitaciones a eventos y contratar un técnico sin permiso

Podemos vive su enésima crisis, esta vez trasladada a Valladolid, después de que la Comisión de Garantías Democráticas de la formación en Castilla y León haya acordardo suspender de militancia durante un periodo de un año a sus tres concejales en Valladolid -Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero- por incumplir el código ético del partido, al aceptar entradas e invitaciones a espectáculos y eventos y contratar a un empleado técnico en el Grupo Municipal sin informar al Consejo Ciudadano, además de actuar como «una estructura de partido paralela» a la formación morada, informa Ep.

La sanción impuesta no es firme y los afectados ya han anunciado que recurrirán la misma en plazo para evitar también que esta inhabilitación les impida el desempeño de cargos en el partido o en representación del mismo como aparece recogido en la resolución.

Charo Chávez, Héctor Gallego y Gloria Reguero concurrieron en las elecciones municipales de 2015 en Valladolid dentro de la candidatura instrumental Sí Se Puede, ya que Podemos decidió no presentarse con su marca a estos comicios. Con la resolución, la Comisión de Garantías da la razón, en parte, al secretario general de Podemos Valladolid, Daniel García del Blanco, quien denunció a los concejales en 2015 y decidió, junto a su directiva local y por «unanimidad», romper con Si se Puede por «falta de cumplimiento del código ético» e «inacción política». Ahora, el órgano independiente de Podemos Castilla y León ha considerado que los ediles han cometido varias infracciones, incluida también la de «desoír las directrices adoptadas por el Consejo Ciudadano Municipal de Valladolid y la Asamblea ciudadana».

El aspecto «más importante y verdaderamente determinante» es la constitución del Grupo Municipal de Sí Se Puede como una estructura de partido «paralela» que ha «esquivado» las directrices del Consejo Municipal de Podemos.

Tras conocer esta decisión, el partido instrumental explicó que trabaja ya en la redacción del recurso, que deberá ser estudiado por la Comisión Estatal de Garantías, ya que consideran que son «muchas las inconcreciones, inexactitudes y mentiras que se vierten en el escrito fruto de la falta de pruebas presentada por la parte denunciante».

La portavoz recordó que en el Ayuntamiento de Valladolid representan «a Sí Se Puede» y no a Podemos, si bien matizó que no se han planteado aun la posición en la que quedarían en la Corporación municipal si su inhabilitación se confirma. Mientras, el líder de la formación en la Comunidad, Pablo Fernández, se limitó a afirmar que «respeta» la decisión de la comisión y recordó que la sanción no es firme.