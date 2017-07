Podemos bloquea una declaración del Congreso por la libertad en Venezuela

El Congreso de los Diputados fue incapaz de alumbrar ayer consenso alguno en forma de declaración institucional ni sobre la crisis en Venezuela, ni en recuerdo a Miguel Ángel Blanco ni otra que expresase la consternación por los recientes sucesos en el mar de Alborán en el que murieron 49 personas tras el hundimiento de una patera. Las declaraciones institucionales requieren la unanimidad de los 350 diputados, algo que no se logró en ninguno de estos tres casos. Podemos jugó un papel central en esta falta de consenso. Durante toda la tarde bloqueó las tres iniciativas y solo apoyó la referente a Miguel Ángel Blanco a última hora. Una declaración de mínimos y aceptada en cualquier caso cuando se sabía que la declaración no saldría adelante por el veto de los dos diputados de Bildu.

El líder del partido, Pablo Iglesias, aseguró ayer, al ser preguntado por la posición de Carmena en el homenaje a Blanco en el Ayuntamiento de Madrid, que «hay que trabajar para homenajear a todas las víctimas y para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda clase».

Fuentes de Podemos explicaron que sus reticencias a la declaración de recuerdo a la víctima de ETA asesinada en 1997 se debían a que, a su juicio, el PP «trata de monopolizar el dolor y el duelo» por la muerte del concejal popular, algo que calificaron de «injusto», porque «es un dolor de todos».

Tampoco el asalto de grupos chavistas al Parlamento venezolano y la excarcelación del opositor Leopoldo López , que se encuentra en arresto domiciliario, lograron un cambio de postura en Podemos, que sigue instalado en el rechazo a la condena del Gobierno de Nicolás Maduro. Ayer, el Congreso trató de aprobar, sin éxito, una declaración institucional para denunciar la situación en el país, un texto que no logró salir debido al bloqueo del partido liderado por Pablo Iglesias, y de ERC. El pasado jueves, el PP anunció su intención de, pero fue ayer cuando la formación presentó un texto, buscando su lectura en el Pleno. Por la mañana, PSOE y Ciudadanos ya habían decidido que apoyarían la declaración, sin embargo, la Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos manifestó que tenía que estudiar la propuesta.

Un estudio que duró buena parte la tarde y que, al igual que las otras dos declaraciones que se pretendía aprobar, forzó negociaciones entre los equipos de los partidos. El texto de los populares versaba sobre tres puntos básicos: la condena al asalto chavista al parlamento, la celebración de la salida de Leopoldo López de la cárcel, y la petición de excarcelación de todos los presos políticos del país. La declaración no gustó a los diputados de Podemos, ya que, a su juicio, el PP había elaborado «un texto partidista».

«Todas las violencias»

Por ello, la formación elaboró un escrito alternativo con el que negociar, insistiendo en su idea ambigua de «condenar todas las violencias», texto que el PP rechazó. El portavoz de Exteriores del Grupo Popular, José Ramón García-Hernández, argumentó este rechazo en base a que «Podemos no ha hecho un esfuerzo real y siguen en la media verdad». El portavoz denunció que «no han condenado el intento ilegal de convocar una Asamblea constituyente comunal; no condenan la detención arbitraria de Leopoldo López; no reclaman la libertad del resto de los presos políticos ; no denuncian ni la violacion de los DDHH y libertades fundamentales; no denuncian la crisis humanitaria», informa Ana I. Sánchez.

Desde Podemos justificaron su negativa afirmando que la intención de los populares es «utilizar una vez más Venezuela para tapar sus escándalos de corrupción», y que su propuesta «no condena todos los episodios de violencia y no respalda iniciativas de diálogo». El rechazo de Podemos se extendió hasta el punto de oponerse a una propuesta de declaración institucional impulsada por el PSOE sobre «la tragedia ocurrida en el mar de Alborán, en la que fallecieron 49 inmigrantes». algo que durante la tarde generó enorme incredulidad entre los diputados socialistas. Y aunque en el texto los socialistas abogaban por la mejora de las políticas y los medios para que estas circunstancias no se conviertan en una constante, en Podemos rechazaron el texto porque demandaban «la articulación de vías legales y seguras» por ser una de las razones principales por las que la gente «arriesga su vida». Desde Podemos aseguran que se desoyó esta aclaración que pedían y que por tanto no lo apoyaría.

La propuesta del PSOE demandaba unas políticas europeas que aborden con «decisión y eficacia» todas las dimensiones del fenómeno migratorio, y hacía un llamamiento para intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito, combatir las mafias.