¿Por qué Podemos acude al pacto antiyihadista en calidad de observador? La formación liderada por Pablo Iglesias no comparte las medidas legislativas contra el terrorismo

Madrid 27/12/2017

La alergia de Podemos a verse involucrado en cualquier iniciativa de lo que ellos llaman «vieja política» llevó a la formación liderada por Pablo Iglesias a desvincularse del pacto antiyihadista desde su primera reunión, en 2015.

Pero como la práctica totalidad de los grupos parlamentarios se sumaron a la iniciativa que firmaron el presidente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en su primera etapa al frente del PSOE, Podemos se inventó la figura del observador, que les permitiría acudir a las reuniones, pero sin comprometerse a firmar los acuerdos.

Algunos de los pactos adoptados en el primer pacto antiyihadista, que Podemos rechazó validar, recogían una mofidicación del Código Penal, endurecer las penas a los terroristas, impulsar reformas legislativas para una lucha más eficaz contra el yihadismo o garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nada ha cambiado en Podemos en estos dos años, y sigue negándose a participar de forma activa en las reuniones porque no comparten las medidas legislativas contra el terrorismo, una lucha que no debe centrarse en «endurecer el Código Penal y condenas que acaban con titiriteros y cantantes condenados hasta el absurdo», a juicio de la senadora Idoia Villanueva.

Esta condición de observador le ha valido críticas a Iglesias por parte de PSOE y Ciudadanos, pero hasta la convocatoria de este miércoles no se había cuestionado su derecho a acudir a las reuniones de trabajo, quizá la más polémica de todas.

Los partidos independentistas y Podemos alegaron que la invitación del Ministerio del Interior excluía la posibilidad de acudir como observador a ERC, PDECat, PNV y la formación morada al estar dirigida a los partidos que «han suscrito» el acuerdo.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, justificó esta decisión: «Vamos a trabajar, no a ser observados», recordando que Interior siempre ha invitado a todas las fuerzas políticas a las reuniones que se convocan inmediatamente después de los atentados, para que todos tuvieran «información» sobre lo sucedido.

Otra cosa, según Hernando, son las reuniones «de trabajo». De hecho, Hernando ha explicado que en la última cita de este foro, que tuvo lugar en agosto tras los atentados en Cataluña, ya se advirtió a los asistentes de que se iba a cambiar el formato y que a partir de entonces se establecería una distinción entre las reuniones.

«Yo no necesito que nadie me mire con un microscopio», opina Hernando, criticando que «algunos» se crean «superiores» y piensen que «pueden ir de observadores». «Si quieren ir, lo tienen muy fácil, que lo firmen, porque no es lo mismo pertenecer a un club que ser simpatizantes u observadores».

Ante la polémica suscitada, Interior finalmente ha convocado Podemos en calidad de observador a la reunión, en la que se informará a los partidos políticos sobre las investigaciones de los atentados terroristas perpetrados en agosto en las localidades catalanas de Barcelona y Cambrils.

En el escrito de Interior se planteaba que si el portavoz de una formación «observadora» tenía interés en asistir a la cita «y suscribirse por tanto al acuerdo», debía comunicarlo lo antes posible. Podemos lo ha hecho, los nacionalistas no.