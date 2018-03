El pleno del Parlament propone investir a Puigdemont y otras noticias de Cataluña, en directo

Actualizado: 28/03/2018 10:45h

10.43 Toma la palabra Carles Riera, de la CUP, que muestra su solidaridad «con las víctimas de la violencia policial de los últimos días» contra las manifestaciones «no violentas».

10.42 Se aprobó la delegación del voto.

10.33 Habla de que «el Estado de Derecho está suspendido en el estado español» y compaara la acción de la Justicia con una gota malaya «que no cesa».

10.25 La primera intervención ha tenido una mención con los familiares de los políticos presos. Se está debatiendo el último pronunciamiento de la ONU al respectos de los derechos de los parlamentarios enviados a prisión.

10.19 Comienza el pleno en el Parlament.

10.15 Acaba de llegar Roger Torrent a la presidencia de la cámara.

10.15 La petición de JpC, informan Daniel Tercero y Miquel Vera, ha cogido a ERC con el pie cambiado ya que ha tomado esta decisión de forma unilateral sin, aparentemente, consultarla con las otras formaciones independentistas. Tras conocer la petición de la formación del expresidente, el jefe de la Cámara catalana, el republicano Roger Torrent ha suspendido la reunión que celebraba la Mesa hasta dirimir si la petición es viable.

10.11 El pleno se está retrasando entre otras cosas porque Junts per Catalunya (JpC) ha pedido a la Mesa del Parlament que el expresidente Carles Puigdemont pueda delegar su voto en los próximos plenos. Desde la formación neoconvergente consideran que al estar preso, el exalcalde puede delegar su voto en otro diputado, como ya hacen parlamentarios encarcelados como Oriol Junqueras.

10.03 Empiezan los gestos. En un pleno más simbólico y reivindicativo que otra cosa, los diputados de la CUP acuden con camisetas pidiendo la libertad de sus «presos políticos».

10.01 Aún no se han sentado los diputados en sus escaños. Debería haber empezado ya el pleno del Parlament.

9.54 Por motivos de seguridad. El Parc de la Ciutadella de Barcelona, que alberga el Palau del Parlament, se encuentra cerrado al público este miércoles por la mañana coincidiendo con el pleno que se celebra a partir de las 10.00 horas en la Cámara catalana.

9.45 Tal y como cuenta hoy nuestro compañero Daniel Tercero, a la espera de ver las consecuencias que puedan tener la aprobación de las dos resoluciones, los cierto es que si no hay un presidente electo el próximo 22 de mayo, se convocarán automáticamente unos nuevos comicios. «De momento, Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento catalán, no tiene sobre la mesa la propuesta de candidato de ningún grupo parlamentario. Con el pacto firmado entre JpC y ERC, el nombre a proponer debería salir de la lista que lideró Puigdemont el 21-D. Todo indica que será Elsa Artadi la elegida, siguiendo un guion previsto por JpC para evidenciar que una, dos y tres veces no era posible investir a los candidatos propuestos».

9.30 Hasta ahora la Cámara ha intentado investir a los tres (Puigdemont, Sànchez y Turull) sin ningún resultado: los debates de Puigdemont y Sànchez se retiraron ante los obstáculos judiciales, mientras que el de Turull solo se pudo celebrar la primera sesión, ya que en la segunda ya estaba de nuevo en la cárcel.

8.55 La resolución saldrá adelante sin dificultades, ya que JpC, ERC y la CUP suman los 68 votos exactos que se necesitan, pero no servirá para desencallar la legislatura en Cataluña ya que las propuestas de resolución en ningún caso equivalen a la celebración de un debate de investidura.

8.30 Los tres grupos independentistas (JpC, ERC y la CUP) presentaron estas resoluciones y forzaron la celebración del pleno tras la detención de Puigdemont en Alemania y para alertar de la situación «excepcional» que se vive en el Parlament porque no puede investir al candidato que estima oportuno. Con los documentos que se aprobarán, la Cámara se comprometerá «a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar» que Puigdemont, Sànchez y Turull puedan ejercer sus derechos políticos, incluyendo poderse someter en el futuro a un debate de investidura.

8.20 Muy buenos días. Comenzamos con la información en directo sobre Cataluña. Como saben, hoy el parlament pretende aprobar que Puigdemont, Sànchez y Turull puedan ser investidos a pesar de esta en la cárcel. Se prevé un pleno tenso, como viene siendo habitual.