El PNV pide a Pastor que aplace, sin fecha, la constitución de la comisión territorial del Congreso

El PNV ha vuelto a pedir esta mañana a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que retrase la designación de los miembros que integrarán la nueva Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico.

A través de un escrito registrado esta mañana en la Cámara Baja el grupo vasco solicita una prórroga sine díe ya que no marca una nueva fecha para la puesta en marcha de la comisión.

En el escrito el PNV no aporta ningún argumento político pero fuentes del grupo insisten en que no existe el clima necesario para que este espacio pueda generar un diálogo adecuado entre ambos bloques, el constitucional y el prosoberanista.

La semana pasada Pastor concedió una semana de prórroga ya que el plazo para la designación de los miembros del nuevo órgano vencía el pasado lunes a las 14:00 horas. Pero esa prórroga expira hoy a esa misma hora, en un contexto político aún más complicado por la declaración de independencia del pasado viernes y la aplicación del artículo 155 con el cese del gobierno de la Generalitat.

Aún así, el PSOE no parece estar por la labor de que la nueva comisión, diseñada por su secretario general Pedro Sánchez, quede aparcada indefinidamente. Fuentes de Ferraz han señalado esta mañana su deseo de que este nuevo órgano «siga su cauce», esto es, que no se vuelva a prorrogar su constitución, informa Víctor Ruiz de Almirón. Y ello pese a que ERC advirtió desde el primer momento que no formará parte de la misma y en las últimas semanas Podemos y el PDeCAT han advertido con seguir los pasos del grupo republicano. El PNV, de momento, no ha descartado ninguna opción.

Sánchez, sin embargo, cree que todos ellos acabarán por unirse a la comisión, antes o después, una vez que se ponga en marcha. No en vano, estos cuatro partidos reclaman negociación al PP y este nuevo órgano pretende crear un foro de diálogo donde se busquen soluciones para la crisis catalana al tiempo que se actualice el Estado de las autonomías. Rechazar su participación en este espacio, cree el PSOE, sería una incongruencia política difícil de explicar para todos ellos. En cambio, posponer la comisión tendría coste político para Ferraz ya que perdería el principal instrumento para intermediar en el conflicto catalán.

En la decisión de seguir adelante con la comisión, el PSOE tiene el apoyo del PP ya que esta iniciativa forma parte del acuerdo de unidad alcanzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez, para hacer frente al desafío catalán.

Al igual que la semana pasada, Pastor procederá a llamar al resto de los portavoces parlamentarios a lo largo de la jornada de hoy para determinar si existe una mayoría que soporte la petición del PNV. Si, como parece, no es así, rechazará la nueva prórroga y pondrá en marcha el nuevo órgano, aunque podría dar un pequeño margen para que Podemos, PNV y el Grupo Mixto comuniquen los nombres de los diputados que les representarán en este órgano. Un paso que áun no han dado amparándose en esa solicitud de aplazamiento.