Cs pide fecha para el debate del estado de la nación y asegura que su acuerdo con Rajoy «está congelado»

Víctor Ruiz de Almirón

Ciudadanos asegura que en estos momentos su acuerdo de investidura con el Gobierno no está activo. «Está congelado», ha dicho este lunes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

La formación suspendió la pasada una reunión con él ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Y no espera retomar conversaciones, existiendo un preacuerdo desde hace meses, hasta que la senadora Pilar Barreiro deje su escaño o sea apartada por el PP.

«Que no siga poniendo en peligro la estabilidad económica por esto», ha reclamado Villegas, acusando al PP de «preferir mantener la poltrona» de una senadora. El número dos de Ciudadanos ha rechazado la tesis del PP de no actuar hasta que se abra juicio oral: «Si ese es su criterio está incumpliendo el acuerdo. Que no se hagan más líos».

Ciudadanos se esfuerza en marcar distancias con el PP. La semana pasada ya votó a favor de una propuesta similar de Podemos en la Diputación Permanente. Y hoy tras la Ejecutiva nacional del partido Villegas ha demandado que «es imprescindible poner fecha ya al debate sobre el estado de la nación».

Lo más revelador no es la solicitud, sino que Ciudadanos no lo plantea para defender su participación en el desarrollo de la actual legislatura sino para hacer oposición. Porque además de solicitar «explicaciones» al Gobierno utilizará esa sesión en perspectiva electoral: «Todos los que tenemos un proyecto de futuro para España lo pondremos encima de la mesa».

«El Gobierno no tiene ganas de dar la cara», ha dicho Villegas, que también ha criticado a un PSOE que «no parece muy interesado» por la ausencia de Pedro Sánchez en el Congreso.