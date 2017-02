Pedro Saura: Â«Iglesias y ErrejÃ³n tienen planteamientos muy cercanos a TrumpÂ»

Convencido de que Europa debe unirse porque Estados Unidos ha dicho «ahí os quedáis», el portavoz de Economia del Grupo PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, considera que «Pablo Iglesias y Errejón tienen plantamientos muy cercanos a Donald Trump». Lo ha dicho este martes en los Desayunos de Babelia, que organiza The Experience Club, el foro periodístico dentro de Madrid Foro Empresarial (MFE).

¿Y por qué ve el parlamentario socialista esa cercanía entre los dirigentes de Podemos y el nuevo presidente norteamericano? La encuentra, especialmente, en los terrenos político y económico. Además de la «inspiración populista», Saura critica a los que, en la organización morada, defienden «salir del euro». Su receta es «estar dentro de Europa ahora más que nunca para avanzar y porque hay un nuevo panorama internacional. Tenemos que recordar que la nueva Administración estadounidense nos ha dicho 'ahí os apañéis'. La salida es ser más europeísta y, por ello, el PSOE necesita un liderazgo atractivo que entienda que España tiene que estar en Europa para que Europa se defienda unida».

«¿Cree que alguno de los candidatos a las primarias del PSOE –y los que se puedan presentar– será capaz de hacer frente a esa cuestión de unidad europea cuando tenemos el proceso secesionista de Cataluña?». Saura, siempre muy políticamente correcto, admite que el partido «no ha resuelto sus problemas». No se pronuncia sobre el fantasma del sorpasso porque confía en un proximo socialismo «fuerte». Dice no saber lo que corre por la cabeza de Susana Díaz y si dará o no el paso para presentarse a la Secretaría General del partido pero pone mala cara a que, si ella lo hace y, además, se apunta algún otro a esa carrera por el sillón de Ferraz, «no haya suficiente espacio». «Yo voy a ser –añade– muy respetuoso con todos los candidatos que se presenten. ¿Mi favorito?»... Pedro Saura no suelta prenda.

En cuanto al desafío catalán, el parlamentario también mide mucho sus palabras. Y echa balones fuera. «Es un problema político y a la derecha le va bien no abordarlo ni resolverlo. El PSOE ya ha dicho que nunca irá en contra de la legalidad. La idea de un pacto se sigue abriendo camino entre la sociedad catalana. Ya digo: legalidad, sí; pacto político, también». Para él, las posiciones independentistas, ahora mismo, «son inasumibles. La bandera más importante es la caja social».

No sabe si habrá PGE

En el terreno en que Saura se mueve, el económico y laboral, no tiene claro que habrá Presupuestos Generales del Estado para 2017 porque, a su juicio, el Gobierno de Rajoy está más cómodo, en la tesitura actual, con la prórroga de los de 2016 y resolviendo las subidas a los funcionarios y las cuestiones de ajuste a que le obliga la ley.

Sobre el empleo, Pedro Saura afirma que «es el más precario y temporal que se está creando en la última etapa económica» y afirma que la reforma laboral de Rodríguez Zapatero «es una cosa y la del PP otra». Por eso reclama una ley estatal que mejore las relaciones entre empresarios y trabajadores. «El PP no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Más tarde o más temprano la vamos a lograr».

Y del capítulo de pensiones, la escasez pública para hacerlas frente y la implantación de un impuesto especial a modo de paño caliente, Saura advierte: «El PSOE está estudianto lo relativo a ese impuesto. No hay que olvidar que en el año 2040 las pensiones van a perder un 40 por ciento de su poder adquisitivo. Algo habrá que hacer por el empleo de calidad y por una nueva fiscalidad».