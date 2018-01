Pedro Sánchez insiste: «Si el Estado rescató a la banca, la banca va a rescatar las pensiones» El secretario general del PSOE participa en la segunda asamblea con militantes y consolida un discurso nítidamente de izquierdas que busca ir más allá del conflicto catalán

Pedro Sánchez consolida su estrategia de tomar distancia respecto al conflicto catalán para centrarse en un discurso económico y social. El secretario general del PSOE ha participado en la segunda asamblea abierta con militantes para apuntalar su propuesta de pensiones.

«España no se merece quedarse estancada en el debate sobre la cuestión catalana», ha dicho Sánchez, que ha vuelto a insistir en la idea de que la actual legislatura no tiene recorrido. «No hemos cumplido ni dos años de legislatura y no da para más. Vemos el proyecto de un Gobierno totalmente agotado».

Con ese análisis, Sánchez ha insistido en la idea de «liderar el país desde la oposición» a partir de los «diez grandes acuerdos de país» que planteó la pasada semana. Entre ellos el primer punto que ha elegido el partido es el de las pensiones, y Sánchez ha insistido en su apuesta por crear un impuesto a la banca para contribuir a cerrar el déficit de la Seguridad Social: «¿No es de justicia social que la banca rescate al sistema público de pensiones?», ha preguntado Sánchez a sus bases. «Nuestra convicción es firme. Si el Estado rescató a la banca, la banca va a rescatar las pensiones».

Sánchez ha hecho una radiografía sobre la situación del sistema de pensiones, elogiando la gestión de Zapatero y denigrando la del actual Gobierno: «No entiendo que la gente mayor vote de manera mayoritaria al PP». Sánchez ha planteado la necesidad de «reconstruir el Pacto de Toledo» y la «revalorización autonómica conforme al IPC». Además de la racionalización del gasto de la Seguridad Social transfiriendo partidas a los PGE. Además de «derogar la reforma laboral» y un pacto de rentas que lleve el salario mínimo «hasta los 1.000 euros en 2020».

Sánchez ha recuperado un discurso antiélites para completar su discurso: «Por mucho que las élites políticas y mediáticas pongan en los medios de comunicación otras cosas distintas a nuestras preocupaciones, ganaremos las elecciones» pese al lamento de que «no vamos a tener tantos medios como las derechas».

Una legislatura constitucional

Pero ha sido el propio Sánchez el que al comienzo de su discurso ha querido empezar hablando de Cataluña, criticando la posibilidad de que el debate se esté centrando en la investidura telemática de Puigdemont: «En Cataluña se tiene que abrir una legislatura constitucional y no puede estar liderada por un presidente inconstitucional. No va a funcionar nunca la vía unilateral de independencia».

Una de las anécdotas de la jornada ha sido la petición de un militante a raíz del artículo 155 de que «no pactemos más con la derecha». Ahí Sánchez se ha mantenido en su postura, que utiliza como elemento diferenciador de Podemos: «La izquierda tiene que defender la soberanía nacional de este país».