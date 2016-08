Pedro Quevedo: «Rajoy no puede contar con el apoyo de Nueva Canarias en esta ocasión»

La última intervención de la tarde del miércoles, antes de proceder a la votación, ha sido para los portavoces de las formaciones que componen el grupo mixto del Congreso, del cual forma parte Nueva Canarias. Su portavoz, Pedro Quevedo, ha avisado a Rajoy de que «no puede contar con el apoyo de Nueva Canarias en esta ocasión», puesto que, ha asegurado, no comparten la política del PP «ni nos fiamos de usted».

Aun así, Quevedo ha asegurado que no quiere que se celebren unas teceras elecciones, «pero no queremos otro mal gobierno como el que lideró usted la pasada legislatura». Del mismo modo, el portavoz de NC ha acusado a Rajoy —por su discurso de ayer— de preferir otros comicios: «Daba la sensación en no estar interesado de convencer a nadie».

Tampoco votará a favor de la investidura el Partit Demòcrata Català (la antigua Convergència), tal como ha asegurado su portavoz en el Congreso, Francesc Homs, que tras atacar las políticas de Rajoy se ha dirigido al PSOE para ofrecerle su apoyo en una alternativa, aunque con condiciones relativas al proceso soberanista: «Señores socialistas, estamos dispuestos a contribuir a un verdadero cambio y que pueda haber un gobierno en España. Lo que realmente es determinante es que haya la voluntad de intentarlo. Usted sabe señor Sánchez que sin asumir la cuestión catalana no habrá gobierno ahora ni después».

Ana Oramas ha intervenido también durante este turno, ya que Coalición Canaria —formación de la que es portavoz— forma parte de este grupo mixto. Oramas ha explicado que su partido, al apoyar la investidura de Rajoy, trata de «llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad de este país, como hace 6 meeses, cuando apoyamos al PSOE». Para que haya gobernabilidad, ha señalado, «debe haber negociación, concesiones».

Por ello, la portavoz de Coalición Canaria ha pedido que se piense en los ciudadanos y se tenga «sentido de estado». «Decimos sí a quienes han aparcado sus diferencias para buscar un punto en común», ha concluido.

Sobre este acuerdo PP- C's también ha opinado Joan Baldoví, portavoz de Compromís, que lo ha tachado de «acuerdo del gatopardo» y ha asegurado que no lo votará «porque queremos que todo cambie para que nada siga igual». Del mismo modo, ha abogado por «comenzar a construir un cambio» sin necesidad de esperar a que pasen las elecciones gallegas y vascas del 25-S.

Durante este turno también han intervenido el portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Íñigo Alli, el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, y la de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia.