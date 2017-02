Pedro Antonio Sánchez: «Nunca se firmó, ni se acordó, ni se encargó, ni se pagó nada»

¿Utilizó dinero público para impulsar su imagen política, como afirma el juez?

Rotundamente, no. Y así lo hemos demostrado con una decena de certificados oficiales que acreditan que nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó ni se encargó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta. Es más, por no haber, ni siquiera existía una partida dotada presupuestariamente para el concepto de Formación en la Consejería de Educación al que supuestamente aludía la empresa.

¿Por qué acudió para esos trabajos a Alejandro de Pedro, un empresario modesto, considerado un «conseguidor» de la Púnica?

No se acudió a nadie. Se recibieron ofertas de distintas empresas en esos meses, con insistencia, con «agresividad comercial». Solicitaron reuniones, como lo hacen centenares de empresas con todo el mundo. Se les escuchó, como al resto, pero nunca se tomó una decisión, de ningún tipo, que nos vinculara con ellas. No se hizo nada ni con ésta ni con ninguna otra empresa que ofrecían estos servicios. Nunca. Ni se pactó, ni se acordó, ni se pagó, ni se aceptó, ni se hizo. Nunca hicimos porque no se necesitaba, no estábamos de acuerdo y tampoco nos gustó.

¿Amañó contratos desde su puesto de consejero de Educación?

Jamás. Y si hay dudas, las aclararé. Colaboraré para que todo se resuelva cuanto antes, que es lo más serio, lo más responsable y lo más riguroso que puedo hacer. Colaboración plena para demostrar, como así lo acreditan doce certificados oficiales, que nunca se hizo nada. Los ciudadanos de la Región de Murcia tienen que tener la absoluta tranquilidad de que no se ha hizo nada con estas empresas. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho donde tenemos la posibilidad de acreditarlo, demostrarlo y explicarlo, de conocer la verdad, y ésta es una oportunidad para que se llegue a ella definitivamente.

Si el Supremo le imputa, ¿dimitiría?

No se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió. ¿Hay dudas? ¿Quieren que se aclare más? Pues colaboraremos para que así sea. Lo aclararemos donde sea necesario. Ésta es una oportunidad para que haya más claridad, más luz, más transparencia y ninguna duda. Y nadie debe tenerla porque no se hizo nada. Respeto el trabajo de la Justica y confío en ella. Dejémosla trabajar con independencia.

¿Teme que Ciudadanos le retire su apoyo parlamentario?

No vamos a hablar de suposiciones porque ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en el presente y colaborar con la Justicia como he hecho siempre, desde el primer momento, para que no quede ninguna duda. Confío y respeto el trabajo de la Justicia, que cuando ha resuelto me ha dado la razón. Da la impresión de que a algunos partidos de la oposición no les interesa conocer la verdad, sino que ven aquí su gran oportunidad política. Esto es simplemente ruin. A mí sí me interesa que se conozca la verdad y que sea cuanto antes.