PDECat y ERC presionan al PNV pero evitan pedir expresamente su veto a las cuentas Los independentistas catalanes confían en que los vascos no pactarán con Rajoy por el 155 Aitor Esteban «se borra» del Congreso el día en que el Gobierno envía su proyecto

PDECat y ERC confían en que el PNV no negociará los Presupuestos con Mariano Rajoy mientras perdure el 155 en Cataluña y, aunque hoy sus portavoces en el Congreso han evitado exigir el veto vasco a las cuentas, la presión se centra sobre el grupo de Aitor Esteban, que este martes ni siquiera ha acudido a la junta de portavoces justo cuando el Gobierno traía las cuentas a la Cámara. El PNV mantiene que no habrá pacto posible mientras el autogobierno catalán siga intervenido. «Con el 155 no jugamos», ha avisado su presidente, Andoni Ortuzar, este domingo.

Más allá de sus argumentos económicos para repudiar las cuentas de Cristóbal Montoro, los grupos independentistas y también el grupo de En Comú Podem consideran que la intervención del Gobierno en Cataluña por la crisis separatista es argumento suficiente para bloquear la negociación. Así lo cree también el PNV, que aunque aspira a pactar con Rajoy en beneficio propio aprovechando sus cinco diputados decisivos en la Cámara, ha unido su influencia en Madrid al 155.

«Hoy la aprobación de los Presupuestos depende más que nunca de Cataluña, es una nueva demostración de que intentar gobernar España sin tener en cuenta lo que sucede en Cataluña es de una enorme irresponsabilidad», ha asegurado el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, quien en todo caso ha sido respetuoso hacia el partido nacionalista vasco. «El PNV ejercerá sus responsabilidades de la mejor manera que crean oportuna. Pero es muy evidente que la situación en Cataluña hace muy difícil la gobernabilidad en Cataluña», ha mencionado Campuzano.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, no ha aludido al papel crucial del PNV en la negociación de los Presupuestos pero ha sentenciado que las cuentas del Gobierno «van contra los países catalanes» porque «consolidan el expolio fiscal a Catalunya, Baleares y Valencia», en su visión nacionalista del mapa de España.

En el PSOE la portavoz Margarita Robles se ha ceñido hoy al rechazo absoluto a los Presupuestos que ayer manifestó el secretario general, Pedro Sánchez. Robles ha asegurado que los socialistas reciben las cuentas «con enorme preocupación» unas cuentas que consideran que condenan a España a ser «uno de los estados sociales más pequeños de la UE».

Robles ha criticado que con un crecimiento del PIB nominal del 4,2% «el gasto social solo crece un 2,8%». «Estos Presupuestos nos van a situar en el furgón de cola de la UE por su recorte en gasto social y del Estado de Bienestar», ha cuestionado la portavoz socialsita, denunciando que no apuestan por un cambio en el modelo productivo.

Las críticas de Robles a las cuentas han sido aprovechadas por Unidos Podemos para descargar sobre el PSOE la presión en caso de que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pueda resultar decisivo para aprobar los Presupuestos. «Queremos insistirle al PSOE, que ha hecho una valoración muy dura de estos Presupuestos, que garantice que nadie que va en sus listas electorales y que se presenta junto al Partido Socialista, permita con su voto que se aprueben estos presupuestos de la vergüenza, que son una tomadura de pelo para los ciudadanos», ha asegurado su portavoz, Irene Montero. Desde el grupo confederal se ha cargado contra el proyecto de Montoro porque «estando el PIB en niveles anteriores a la crisis, el gasto público está a niveles de los peores años de la crisis».

Por parte de Ciudadanos, su portavoz de Economía, Toni Roldán, ha asumido el proyecto de Presupuestos como propio porque recoge las medidas negociadas con el Gobierno y ha asegurado que en su formación están «muy satisfechos» con lo que representan estas cuentas.

Roldán ha destacado la «bajada de impuestos para mileuristas» que aseguran que beneficiarán a 3 millones de contribuyentes, el aumento de una semana más del permiso de paternidad, la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas y la subida en las pensiones que beneficiarán a «cuatro de cada cinco pensionistas». A todos cuya renta de jubilación no supere los 1.250 euros. El portavoz económico de Ciudadanos ha definido estos presupuestos como «los más sociales en una década» y que aporta «estabilidad pero a la vez cambio».

Ciudadanos dirige toda la presión sobre el PSOE en este asunto, y le ha instado a «que expliquen qué medidas no les gusta», y respecto a las críticas de los socialistas respecto a un crecimiento del gasto social que a su juicio es insuficiente, Roldán ha puesto por delante la necesidad de cumplir con las exigencias del déficit y cargo esa responsabilidad en la gestión socialista en el Gobierno: «Nos gustaría que no hubiera una reestricción presupuestaria, pero el PSOE trituró 3,5 millones de euros, ha dicho Roldán, que ha animado al PSOE a que «se mire los números» de los PGE y ha dicho que si no son capaces de apoyarlos «igual tienen que reconsiderar su utilidad como partido político» porque «para partidos inútiles ya tenemos a Podemos».