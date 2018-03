El PDECat llama a la CUP a evitar unos nuevos comicios El TC podría decidir mañana un calendario que rompa el bloqueo político en Cataluña

Hace poco más de dos años, en enero de 2016, la CUP decidía mandar a Artur Mas a la «papelera de la historia», una decisión con la que los antisistema hicieron valer su papel determinante en el Parlament y contribuyó a radicalizar el proceso soberanista. Como si la política catalana no saliese del bucle, la CUP vuelve a fijar las condiciones, vetando ahora el nombre de Jordi Sànchez. La posibilidad de una repetición de las elecciones vuelve a estar encima de la mesa.

En el PDECat, donde el sector más moderado considera que transigir con la CUPen 2016 fue la peor decisión, temen otra vez quedar enfangados por la manera de hacer política del partido antisistema. Una vez superado el escollo Puigdemont, la CUP vuelve a escena. Con el expresidente de la Generalitat y Toni Comín en Bruselas sin renunciar a su acta ni pidiendo la delegación de voto, los diputados de la CUPvuelven a ser imprescindibles en el Parlament. En el PDECat intuyen una calamidad inminente.

Eso al menos parecía deducirse ayer de las palabras de la coordinadora del partido, Marta Pascal, que reprochó a la CUP su «irresponsabilidad» por el «bloqueo» a la investidura de Sànchez, llamando al soberanismo a «desbloquear» la situación y evitar elecciones.

Pascal aseguró que la posibilidad de que Puigdemont y Comín renuncien a su acta ni se ha planteado. Como sucedió tras los comicios de 2015, el «pressing» se centra ahora sobre los «cuperos». «Basta de vetos y de papeleras de la historia», apuntó Pascal en alusión al veto y obligado «paso al lado» de Artur Mas.

Aunque en el entorno de Puigdemont se ha llegado a especular con la posibilidad de prolongar el bloqueo para precipitar elecciones, este no es el escenario que busca el PDECat. Pascal rechazó de plano unos nuevos comicios, algo que solo serviría para «dar alas al 155». Cataluña «no se puede permitir» eso, apuntó Pascal.

Sea o no eso cierto, la realidad es que el hecho de que no haya un calendario que descuente los días para forzar la convocatoria electoral –como sí pasó con la renuncia de Mas hace dos años–, hace que el soberanismo siga empantanado. Acabar con eso y que «el reloj comience a correr» es lo que podría decidir mañana el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncie sobre el recurso de amparo presentado por el PSC, partido que reclama que se fije un calendario para elegir presidente o convocar elecciones. Si el TC atiende su demanda, el bloqueo catalán tendrá al menos fecha última: o nuevo presidente o comicios.

Precisamente, y como si el veto de la CUP a Sànchez no se hubiese anunciado, el presidente del Parlament, Roger Torrent, inicia hoy una ronda de contactos para explorar su posible investidura, gesto estéril si el panorama no cambia. Únicamente la abstención de los «comunes» permitiría al soberanismo sacar adelante un candidato si la CUP no le apoya. Los «comunes» no se moverán si el candidato es de JpC. Con uno de ERC se lo pensarían.