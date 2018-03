El PDECat amaga con romper la confidencialidad de la comisión de secretos oficiales y luego rectifica El director del CNI compareció ayer para informar del «contacto» en el pasado del centro con el imán de Ripoll

L. L. C.

Madrid 07/03/2018 02:39h Actualizado: 07/03/2018 02:39h

El diputado del PDECat Jordi Xuclá indicó qyer que su grupo abrirá un «periodo de reflexión» para saber qué hacer con la información «sustancial» y «muy interesante» que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, trasladó ayer al Congreso en comisión secreta sobre las relaciones pasadas de la institución con el imán de la célula que perpetró los atentados en Barcelona y Cambrils.

Fue en noviembre, tres meses después del ataque, cuando trascendió que el CNI mantuvo «un contacto» con el imán, Abdelbaki Es Satty, entonces encarcelado en la penitenciaría de Castellón. Según confirmaron en ese momento fuentes de los servicios secretos a este diario, lo mismo hicieron «otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dentro de los protocolos habituales», debido a que el preso «tenía relaciones con temas yihadistas».

Sanz Roldán solicitó el 18 de noviembre comparecer en la Cámara Baja, como así sucedió ayer para crítica del diputado Xuclá, que se quejó del largo plazo trasncurrido y sugirió que «hubiera sido bueno que se hubiera producido con más rapidez». Evitó Xuclá, no obstante, sembrar más dudas sobre la posibilidad de que vaya a romper el secreto debido sobre la información que recibió ayer, algo que el mismo había insinuado minutos antes de la reunión al decir que valoraría «si es bueno que la opinión pública conozca más datos». Y también avisó: «Tengo la obligación de mantener el secreto de lo que se me informe pero no me puedo dividir en dos, a partir de lo que se cuente tengo derecho a pedir que en sede parlamentaria, en otras instancias y órganos de la Cámara tengan conocimiento sobre los hechos».

«Debo guardar secreto y guardaré», dijo finalmente en reiteradas ocasiones Xuclá, si bien certificó que va a «abrir un periodo de reflexión» de lo que escuchado dentro de la comisión a puerta cerrada, porque «hay información sustancial trasladada de una forma absolutamente constructiva», después de que el director del CNI, según indicaron fuentes parlamentarias, acompañara su explicación de una presentación con imágenes.