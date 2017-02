Patxi LÃ³pez reniega del Â«no es noÂ» y ofrece un PSOE que sea la alternativa

El exlehendakari y candidato a dirigir el PSOE, Patxi López, ha considerado este lunes que el «no es no» no puede ser el proyecto del partido, sino que lo socialistas tienen que ofrecer a los ciudadanos que un «sí» a políticas alternativas que «cambien de raíz» las de la derecha.

En su intervención en un foro organizado por la cadena SER en Canarias y los diarios «La Provincia» y «La Opinión» en Las Palmas de Gran Canaria, López ha explicado que el «no es no» -lema que se ha convertido en una de las banderas de los partidarios de Pedro Sánchez- respondió a «una estrategia para un determinado momento» y que él cree más en el «sí es sí», en construir alternativas.

A su juicio, si el PSOE quiere recuperar su posición en la política española, «no puede repetir congresos como el de Sevilla o el de Pedro Sánchez, en los que, tras una aparente unidad, lo que había por debajo era una evidente división», sino que tiene que apostar por un proceso «integrador sin excluidos ni castigados».

Pero, además, ha enfatizado, el partido debe de proponer alternativas «capaces de cambiar la vida de las personas que lo pasan mal» y de acabar con las políticas «injustas» en un proyecto que aglutine a su alrededor al voto progresista. En cuanto al papel que deben desempeñar los socialistas hoy en la oposición, ha dicho que tiene que asentarse en la crítica al Gobierno, en formular alternativas a sus políticas y en definir un «espacio para el consenso y entendimiento» en las cuestiones fundamentales para el país, como las que atañen a la lucha contra el terrorismo, el desafío independentista y las relaciones exteriores.

No obstante, también ha reiterado que el papel del PSOE no puede ser el de «acompañador permanente de las políticas del Gobierno del PP», pues, aunque le parece bien que se haya logrado un aumento del salario mínimo interprofesional y un plan de lucha contra la pobreza energética, hay que trasladar a la ciudadanía que «se tiene una alternativa para cambiar de raíz las políticas de las derechas». Y como ejemplo, ha explicado que él, entre buscar una negociación para modificar la reforma laboral del PP para atenuar sus efectos sobre trabajadores y salarios, apuesta por derogarla.

«Nunca debimos llegar hasta aquí» con Cataluña

López también ha indicado que «nunca» se debió llegar al momento en el que se encuentra el «desafío independentista», ya que defendió la necesidad de un mayor diálogo por parte del Gobierno central. «Nunca debimos llegar hasta aquí. En el fondo lo que ha evidenciado es la ausencia de la política. En demasiadas ocasiones el PP lo que hizo fue enfrentar territorios», apuntilló en una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria para añadir que desde el Gobierno central lo que se hizo fue un ejercicio de confrontación «bastante irresponsable».

De todos modos, en la cuestión independentista subrayó que «la defensa de la ley y de la legalidad, se ha convertido en la defensa de la democracia», agregando que en un sistema democrático «no hay nada legítimo, sino tienes la cobertura de la legalidad».

Así, en relación al giro de las negociaciones que se mantiene en la actualidad, apuntó que si bien llegan «tarde», espera «tengan algún éxito» porque consideró que en el momento actual, «quizás no vale ya hablar de infraestructura» sino de otras cuestiones relacionadas con cómo resolver la singularidad del país o cómo buscar el sistema de financiación más justo. En este sentido, afirmó que la propuesta del PSOE, de establecer un modelo federal, que conllevaría una modificación de la Constitución, serviría para atajar este tema.

Conceptos «del pasado»

Patxi López criticó la forma de afrontar el Gobierno central el «desafío independentista», apuntando que «aliviar las tensiones territoriales y modernizar el modelo territorial no puede hacerse con conceptos del pasado, sino mirando al futuro, con modelo global».

En este sentido, incidió en que la identidad nacional pública y el estado soberano que algunos defienden, «son ideas del pasado», porque ahora, dijo, «es el tiempo de las identidades diversas, plurales, compartidas», que te permiten decir en el orden qué quieras y en la proporción qué quieras de donde eres.

«Este es el tiempo de las soberanías compartidas porque en un mundo interdependiente nadie puede aspirar a una soberanía propia, exclusiva, nadie. Identidades compartidas para que cada cual se sienta libremente como quiera y soberanías compartidas. Este es el futuro que el socialismo debe trabajar», apostilló.

Así, aseguró que ser socialista «es radicalmente incompatible» con ser nacionalista e independentista porque los socialistas «no» quieren «levantar nuevas fronteras» para que surjan islas sobre soberanías exclusivas e influyentes porque «esto solo fractura a la sociedad, solo debilita, solo empobrece a un país en todos los sentidos». «Lo que nunca se debe hacer, como se ha hecho, enfrentar identidades diferentes. Lo que tenemos que hacer es sumar, sumar un proyecto de país atractivo», concluyó.

Aboga por mantener a Bankia como banco público

El aspirante a secretario general del PSOE ha abogado hoy por conformar con Bankia, el Banco Mare Nostrum (BMN) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un grupo financiero público destinado a impulsar proyectos que generen empleo y ayuden a la economía productiva.

«Acabamos de salvar a Bankia con miles de millones de recursos públicos. Y ahora que está saneada ¿qué hacemos, la vendemos? Pues yo digo que no, yo digo que mantengamos ese banco público para montar junto con BMN y el ICO un polo financiero con recursos públicos que ayude a la economía productiva de este país», ha defendido López.

«¿Por qué vamos a renunciar desde lo público a ayudar a la economía real? ¿Por qué vamos a renunciar desde lo público incluso a invertir en nichos generadores de nuevos empleos en los que a día de hoy la iniciativa privada no vea negocio y no quiera invertir de momento? ¿Por qué?», ha planteado el dirigente socialista.

En ese contexto, López ha abogado por mantener en el sector público a Bankia una vez que la entidad ha sido saneada y por utilizarla para apoyar a sectores que puedan interesar a la economía del país.

Patxi López ha defendido que el sector público «puede y debe» ayudar en ese campo y ha precisado también que, a su juicio, cuando el proyecto al que se ha apoyado ya se ha convertido en un negocio y camina por sí solo, «hay que salirse de él y recuperar los recursos público para poner en marcha otro».

Preguntado por su opinión sobre las energías renovables, el expresidente del Congreso ha abogado por apoyarlas, porque no le ve sentido a que Alemania produzca hoy más energía solar que España, que tiene mejores condiciones para ello.

Sin embargo, ha pedido no repetir errores del pasado, algunos cometidos como su propio partido, entre los que ha citado el de plantear un esquema de ayudas a la energía solar que se tradujo en la importación de «paneles de China», no en un desarrollo de una industria que los fabricaba en España.