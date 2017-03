Patxi LÃ³pez ve a CataluÃ±a una Â«una naciÃ³n culturalÂ», como Pedro SÃ¡nchez

El precandidato a la secretaria general del PSOE Patxi López aseguró anoche en Barcelona que «no debería preocupar ni asustar a nadie» que se reconociera a Cataluña como «nación cultural», lo mismo que defiende Pedro Sánchez en su documento «Por una nueva socialdemocracia».

En declaraciones a los prensa antes de un acto con militantes en la sede del PSC en Barcelona, el exlehendakari vasco dejó claro que «la nomenclatura no es lo fundamental de lo que se está viviendo en estos momentos» en el debate territorial, si bien sugirió que se dejen de lado los «tótems sagrados» en el lenguaje.

Así, ha recordado que el término nación tiene «dos acepciones o corrientes históricas»: una político-jurídica, que «conlleva necesariamente una soberanía exclusiva política que da pie a la consecución de un estado»; y otra de nación en términos «culturales», que ha rememorado que defiende el Consejo de Europa.

Esa nación cultural, explicó, «tiene que ver con una comunidad de ciudadanos que se sienten pertenecientes a una misma nación, cultura, tradición o historia, y eso no conlleva de ninguna de las maneras una soberanía política o un estado independiente».

Así, respecto a Cataluña, López opina que «la definición en esos términos (nación cultural) no debería preocupar ni asustar a nadie. De hecho, que yo sepa -ha proseguido-, esto de realidad nacional aparece en el Estatuto de Andalucía y nadie se sorprende».

Sobre la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que el conjunto de los españoles votara en un hipotético referéndum sobre Cataluña y después se contara lo que hubieran votado los catalanes, López ha dicho que le «encantan los referéndums que hacen honor a su nombre, que refrendan acuerdos».

«Es muy diferente un referéndum que refrende un acuerdo (sobre la reforma constitucional) que una consulta que, cuando no hay acuerdo, dice a los ciudadanos que, 'como yo no he hecho los deberes, partíos la cara', y que buscan la división y el enfrentamiento social. Yo no soy partidario de esos referéndums», dijo.

El dirigente, que ha dicho que "espera" que no haya referéndum en Cataluña, ha asegurado que él siempre "defenderá" la legalidad: "El PSOE estará con el Gobierno y el Estado de Derecho para defender la legalidad", si bien ha calificado de "desacertada" y "enorme error e irresponsabilidad" la estrategia del PP hasta ahora.