Una de las anécdotas de esta segunda jornada de la moción de censura en el Congreso de los diputados la ha protagonizado Ana Pastor. Durante la réplica de Pablo Iglesias a Albert Rivera, la presidenta de la Cámara Baja ha llamado la atención a su compañera de partido y ex vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos. «Señorías. Señora Villalobos, por favor, se oye lo que dice usted aquí, imagínese el resto. Señorías les ruego silencio. Espero que no tenga que volver a llamar la atención a ninguna de sus señorías», ha dicho Pastor.

Pablo Iglesias, que se encontraba en ese momento en la tribuna del Congreso, ha aprovechado para decir entre risas: «Cómo habrá tenido que ser lo que ha dicho Celia Villalobos para que le llame la atención la presidenta de la Cámara. Se lo agradezco». Ante esto, Ana Pastor le ha pedido que «utilice la tribuna como orador».

No es la primera ocasión en la que Pablo Iglesias y Celia Villalobos protagonizan un rifirrafe. El pasado diciembre, el secretario general de Podemos y la diputada popular mantuvieron una tensa conversación ante los medios en la que ambos se intercambiaron varios reproches. Más adelante, el pasado febrero, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, de la que es presidenta Celia Villalobos, tuvieron un encontronazo a costa del Banco de España y su papel en la crisis de Bankia.

Durante la comparecencia en la Comisión del gobernador del Banco de España, Luis Linde, Iglesias comenzó su turno de intervención haciendo referencia a la imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia. Villalobos dijo a Iglesias que el tema de la comparecencia de Linde era las pensiones y no el Banco de España. El diputado de Podemos apuntó que puede que el tema «incomodara» a Villalobos, pero apeló a la «libertad de expresión» para seguir con su intervención, pues consideró que esos era lo «sensato». «A mí no me incomoda, creo en la libertad de expresión, es el reglamento lo que hay que aplicar», dijo la popular, para agregar que «aquí ahora se habla de pensiones» y no de «situaciones externas».