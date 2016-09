Ana Pastor no convocará el pleno de Guindos hasta que el Gobierno aclare su disponibilidad

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, no ha convocado aún el pleno urgente para que el ministro de Guindos dé explicaciones sobre el «caso Soria» -al que ya anunció la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el titular de Economía no acudirá por criterio del Gobierno- porque dice estar esperando que el Ejecutivo le comunique la disponibilidad del ministro.

De este modo, el sainete sobre este pleno continúa, tras reunirse este lunes la Mesa del Congreso y finalizar sin que se haya decidido sobre esta cuestión. Fuentes de Moncloa aseguraron por su aprte que será cuando se convoque el pleno cuando el Gobierno conteste sobre su intención de que el ministro de Economía no acuda al mismo.

La Junta de Portavoces aprobó por mayoría -con el voto de todos los grupos políticos excepto el PP- la pasada semana la convocatoria urgente de este pleno monográfico durante esta semana. La secretaria primera de la Mesa del Congreso, la popular Sánchez Camacho, fue la encargada de comunicar a última hora de ese mismo día que el pleno se convocaría esta semana y se fijaría la fecha en función de la disponibilidad del ministro.

24 horas después, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría aclaró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que Guindos no acudiría al pleno, aunque sí a la comisión de Economía donde dará información sobre el «caso Soria». Esto se debe al criterio que mantiene el Gobierno: durante su etapa en funciones, no está obligado, dice, a someterse al control de un Parlamento que no le ha dado su confianza. Esto ha originado un conflicto de competencias que en la actualidad se dirime en el Tribunal Constitucional.

Sáenz de Santamaría explicó entonces que Guindos informaría en la comisión de Economía -cuya fecha se fija esta misma tarde-, pero no se sometería al control del pleno. En todo caso, en este momento existe un vacío sobre el asunto, ya que nadie establece si antes debe haber convocatoria formal o anuncio del Gobierno sobre la disponibilidad del ministro.