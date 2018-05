Pastor critica a los diputados por abandonar en masa el Pleno tras votar: «Es una vergüenza» Insultos y «tupper» con comida en el hemiciclo, otras anécdotas del último debate de los PGE

Ana I. Sánchez

La última sesión del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados ha dejado, como cada año, varias anécdotas para el recuerdo. Son ya más de veinte las horas que acumulan sus señorías en el hemiciclo desde el pasado lunes entre debates y votaciones. Y la acumulación del cansancio se a hecho patente en esta última jornada, cuando los diputados han decidido abandonar el hemiciclo en masa en torno a las tres y media de la tarde, para ir a comer tras la primera tanda de votaciones. No lo han hecho guardando silencio sino conversando, aunque en el interior del hemiciclo proseguía el debate con la defensa del presupuesto de Agricultura por boca de la ministra Isabel García Tejerina. «Es una vergüenza», se le ha escuchado decir a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ante esta estampa, siendo al parecer víctima de un micrófono abierto. Según fuentes parlamentarias, a la tercera autoridad del Estado le ha molestado la falta de respeto mostrada por sus señorías al no abandonar el Salón de Plenos con discreción sino manteniendo charlas paralelas a la oradora.

Pero no ha sido ésta la única actitud de sus señorías que ha irritado hoy a Pastor, que se ha visto obligada a intervenir también al comprobar que diputados de Podemos se habían llevado al hemiciclo para aguantar la sesión. Pastor no ha citado nombres ni grupos parlamentarios pero ha recordado a los diputados que el hemiciclo no es un lugar para comer, instándoles a acudir a la cafetería para contrarrestar cualquier posible baja de glucemia. En ese momento, en la bancada de Podemos era visible un tupper y la diputada morada Tania Sánchez se encontraba comiendo una manzana a la vez que departía con el candidato de su partido para la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ocupando además el escaño del coordinador de IU, Alberto Garzon. «Si alguno de ustedes tiene la glucemia baja y quiere tomar algo, hay una cafetería al fondo del hemiciclo; lo digo porque no parece muy normal que se coma en el hemiciclo», ha afeado. Sánchez acató la alusión y dejó de comer.

La crisis política catalana ha estado también presente en el Pleno de la mano de la diputada del PDECat, Miriam Nogueras, que ha dedicado varías veces el calificativo de «cobardes» al resto de los diputados por «callar» ante «la violencia de los fascistas» en Cataluña. Nogueras, además, se ha negado a retirar el insulto, pese a las quejas del diputado popular Carlos Floriano y Pastor ha decidido intervenir en el conflicto, retirando el descalificativo del diario de sesiones para velar «por el buen nombre de la Cámara». El de hoy puede ser el último Pleno en el que participen las diputadas de ERC Ester Capella y Teresa Jordà, si de desbloquea el nombramiento del nuevo gobierno catalán y su despedida ha sido otra de las anécdotas del día. Ambas se integrarán como consejeras en el nuevo gobierno de Quim Torra y no han querido abandonar la Cámara Baja sin despedirse de Pastor y de muchos de los diputados de otras formaciones.