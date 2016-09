Ana Pastor convocará finalmente la próxima semana el pleno para explicar el «caso Soria»

Finalmente la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha convocado para la próxima semana el pleno extraordinario en el que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá para explicar la propuesta, luego enmendada, para que su excompañero de gabinete José Manuel Soria fuera designado director ejecutivo del Banco Mundial. No hay fecha fijada aún, ya que dependerá de la disponibilidad del ministro, según fuentes parlamentarias.

La secretaria primera de la Mesa del Congreso, la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho, ha comparecido a última hora de la tarde ante los medios para explicar esta decisión, que pretendía acabar con las «interpretaciones» que según comentó se estaban haciendo de la situación. No precisó si el ministro acudirá o no a esta comparecencia, aunque en cualquier caso se convocará. La decisión altera la que se había tomado por la mañana, en la reunión de la Mesa del Congreso que siguió a la Junta de Portavoces. En esta, todos los grupos menos el PP votaron a favor de celebrar el citado pleno de urgencia, lo que obligaba a Ana Pastor a fijar una fecha para el mismo.

Pero en la Mesa, al someter a votación el calendario de plenos que se había fijado la semana anterior -y en el que no figuraba este de urgencia-, PSOE y Podemos votaron en contra para forzar que se incluyera la nueva cita, la del pleno monográfico sobre el caso Soria, la próxima semana. Ciudadanos se abstuvo, tras solicitar la inclusión de esta nueva cita y no obtener el beneplácito de la Presidencia del Congreso para ello. De este modo, con los votos en contra de PSOE y Podemos, el calendario no se aprobó.

Esta fue la llave que permitió a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no fijar la fecha del pleno, dado que no está legalmente obligado a ello al no contar con un calendario aprobado, justificó. Esta decisión fue muy criticada por la oposición, que la consideró una «triquiñuela» -como dijo Antonio Hernando, del PSOE-.

Ante la polémica desatada, a última hora de la tarde se rectificó la medida, y se informó de que la semana que viene, en día aún por determinar según la disponibilidad del ministro, éste comparecerá en pleno como querían los grupos de la oposición. Los compromisos internacionales de De Guindos dejaban libre la próxima semana el martes y el jueves, precisó por la mañana una fuente de Moncloa.