El Partido Popular de Aznar niega los sobresueldos de la Gürtel y responsabiliza a Lapuerta

La cúpula del Partido Popular de la era de José María Aznar –Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato– negó ayer que la trama Gürtel les abonara sobresueldos con dinero negro y rechazó que Luis Bárcenas corrompiera sus ministerios.

Los cuatro antiguos altos cargos –todos exministros, que ayer se reencontraron en el polígono industrial de San Fernando de Henares en el que la Audiencia Nacional celebra el juicio a la red corrupta– vaciaron de contenido las funciones de Bárcenas en su época en el partido como gerente, hasta 2008, descartando que fuera capaz de hacer y deshacer adjudicaciones para la Gürtel, de lo que le acusa la Fiscalía Anticorrupción y también el cabecilla de la red Francisco Correa.

La declaración de los cuatro exministros se produjo en calidad de testigos: sin la asistencia de un abogado y obligados a decir la verdad bajo juramento o promesa, advertidos de que mentir al tribunal es cometer un delito. Su citación fue propuesta por el abogado de Bárcenas, que argumentó que sus comparecencias eran necesarias para arrojar luz sobre el rol de éste en el PP. Esta vista oral enjuicia las irregularidades de la trama Gürtel –una red que colonizo numerosas administraciones populares en los años previos a la crisis– entre 1999 y 2005.

Al minimizar las competencias y atribuciones de Bárcenas, los cuatro testigos descargaron toda la responsabilidad sobre la contabilidad del PP en el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, un hombre de 89 años que no está siendo juzgado por una «demencia sobrevenida», probada por los médicos. En el partido siempre existió un gran respeto por Lapuerta, a quien llamaban «Don Álvaro», manifestó Arenas.

Según sus explicaciones, ninguno de los testigos conoció la supuesta caja B que los extesoreros manejaron en el partido, una contabilidad opaca que los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y José de la Mata consideraron acreditada, y que es objeto de otro proceso que está pendiente de fecha para la vista oral, aún sin juzgar. Los antiguos altos cargos del PP –Arenas y Acebes llegaron a ser secretarios generales del partido– aseguraron ayer al tribunal que no les consta que el PP dispusiera de esos fondos opacos.

«Ni un euro de más»

A la hora de negar los supuestos sobresueldos que los llamados papeles de Bárcenas les atribuían, los cuatro elevaron la contundencia de sus palabras. «Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución, y nadie me lo ha propuesto, lo que me produce satisfacción», expresó Javier Arenas, secretario general del PP entre 1999 y 2003, quien abrió el telón de la jornada. «Nunca recibí cantidades del señor Bárcenas, todo lo que he percibido lo he tributado», continuó el que tomó el relevo en la secretaria general en 2003, y hasta 2008, Ángel Acebes, menos desenvuelto en sus expresiones. Mayor Oreja y Rato también rechazaron de plano los cobros en negro que recogían los apuntes del antiguo gerente y tesorero. «No tenía ni tengo ni idea», manifestó Mayor Oreja sobre la supuesta contabilidad B, que incluía 93.000 euros para él. Rato negó los sobresueldos, pero reconoció que cobró «compensaciones en efectivo por viajes», un dinero que le entregaron a través del grupo parlamentario, no del partido. «Ni Bárcenas ni Lapuerta me entregaron nunca cantidades», zanjó el exministro.

Los supuestos sobresueldos inundaron el clima político cuando salieron a la luz los apuntes de Bárcenas, el 31 de enero de 2013. Los jueces no encontraron indicios suficientes de estos pagos, aunque acreditaron que el partido pagó con la caja B reformas de sedes, actos de campaña y complementos esporádicos, según los autos de la causa. Otro juicio resolverá sobre estos asuntos.

A pesar de cargar sobre las espaldas de Lapuerta las decisiones económicas, que le correspondían por ser el tesorero según los estatutos, los cuatro testigos negaron irregularidades.

«Nadie tenía atribuciones ni capacidad» para exigir un trato de favor en las ajudicaciones públicas de los ministerios», respondió Arenas, cuestionado sobre la intermediación de Lapuerta y Bárcenas a favor de la Gürtel.

En la misma línea se expresaron Mayor Oreja –«en mi ministerio jamás y supongo que en los demás tampoco, nadie me comentó nada»– y Acebes, que aseguró que «no le consta» que Bárcenas y Lapuerta intermediaran a cambio de comisiones. Rato mantuvo la misma tesis y afirmó que nadie le pidió favorecer a una empresa cuando fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía. También alegó desconocer cómo se financiaban las campañas, a pesar de haber sido vicesecretario de acción electoral del partido.

Aun así, la Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y considera a los extesoreros dos «llaves» políticas de la red corrupta que conformó Francisco Correa, el cabecilla, gracias a sus amistades con los políticos populares. El Ministerio Público acusa a 37 personas –entre políticos, empresarios y funcionarios– por pervertir las normas administrativas y vulnerar la Constitución al amañar adjudicaciones públicas y meter la mano en las arcas públicas. La tela de araña, según el escrito de acusación de la Fiscalía, no alcanzó a los ministerios ni departamentos que dirigieron los testigos, pero sí corrompió actos de campañas electorales de 2003 y 2004, entre otros.

El interrogatorio de Arenas –el más extenso y jugoso de los cuatro– abordó otras cuestiones. El antiguo secretario general se mostró convencido de que el PP nunca recibió dinero de empresarios a cambio de favores. «Las donaciones al PP nunca, nunca se recibían a cambio de una contraprestación», señaló el testigo, que relató que la financiación del partido llegaba por ayudas públicas, cuotas de militantes y donativos, según le explicó Lapuerta. «No puede entrar en mi cabeza que el PP tuviera fondos en Suiza, nunca jamás», señaló también Arenas, cuestionado por los fondos que Bárcenas ocultó, y que él desligó del partido.