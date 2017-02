El portavoz de la coalición econacionalista MÉS, David Abril, ha anunciado este miércoles que en el pleno ordinario del próximo martes en el Parlamento balear su grupo presentará una proposición no de ley «en apoyo a la democracia y contra la judicialización del proceso soberanista de Cataluña». Esta propuesta está vinculada al juicio celebrado recientemente contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por la organización de la consulta del 9-N en 2014.

En principio, la propuesta de MÉS contará con el voto favorable del PSOE y de Podemos, con lo que podrá ser aprobada por mayoría absoluta. En caso de que sea finalmente así, sería el primer Parlamento autonómico de España que aprueba una proposición de estas características. Cabe recordar que en la presente legislatura gobiernan en las principales instituciones de Baleares tripartitos conformados por las tres formaciones citadas.

En la mencionada moción se señala que la Cámara regional pide «al Gobierno español y a las Cortes que se deje de judicializar —vulnerando los principios democráticos y de separación de poderes— el conflicto político que genera el proceso soberanista de Cataluña». En la citada propuesta también se solicita que se abra un diálogo «verdadero, permanente y público entre los gobiernos de Cataluña y España con el objeto de dar una solución pacífica al conflicto, basada en el principio democrático, proclamado en el artículo 1 de la Constitución».

Abril ha afirmado este miércoles ante los medios que «tenemos un problema muy grave cuando por parte de determinados poderes e instrumentos del Estado se criminaliza a representantes del pueblo, a diputados y a diputadas, en este caso del Parlamento de Cataluña». Esa supuesta criminalización estaría relacionada con «el trabajo de los representantes del pueblo en el ejercicio de esa representación, ya no sólo de la voluntad popular, sino de los acuerdos a los que se llega en la Cámara».

Según el portavoz de MÉS, «aquí se está juzgando y criminalizando a gente no por robar, no por meter la mano en la caja, no por matar a nadie, sino por hacer su trabajo, en aplicación del principio democrático, que es el que genera luego las leyes y las instituciones». En esa misma línea, ha añadido que «lo que no puede ser es que las normas vayan en contra de ese principio».

Para Abril, esta proposición no de ley está pensada para que «cualquier grupo político que se quiera decir demócrata la pueda votar el próximo martes en este Parlamento». El diputado de MÉS ha recalcado, por último, que «tenemos la oportunidad de ser el primer Parlamento que se solidariza con esta vulneración de los principios democráticos, de la propia Constitución y del trabajo que están haciendo los representantes del Parlamento de Cataluña».