Page y Lambán arremeten contra el líder del PSC y Díaz guarda silencio El presidente de Aragón rechaza ser tolerante «con delitos de esa gravedad»

El compromiso de Miquel Iceta de que solicitará el indulto para los líderes independentistas si son condenados y si él es presidente de la Generalitat se le está atragantando al PSOE. No ha gustado a muchos miembros de la dirección federal, pero no tampoco ha sido recibido con agrado en los diferentes territorios. Aunque para no perder las tradiciones, el grado de disconformidad dista mucho de ser homogéneo.

El más moderado en su valoración era el presidente valenciano, Ximo Puig, que se limitaba a asegurar que «haya que transitar por el diálogo para suturar la fractura». Se trata de una afirmación similar a las que se han hecho desde Ferraz elogiando la campaña de Iceta en lo que respecta a su discurso de campaña centrado en la reconciliación. Pero sin querer entrar a valorar específicamente la propuesta de los indultos.

Sí lo hace el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que manifestó ayer a ABC en relación a la propuesta de Iceta de indultar a los altos cargos secesionistas cuando haya una sentencia firme, que «hay que tomarse en serio el Estado de Derecho». Si bien dijo entender la «buena intención» de Iceta, García-Page fue claro y contundente en su rechazo a la medida señalando que «me niego a utilizar la justicia ni como puerta de entrada ni de salida de la política».

Iceta es una figura muy respetada dentro del PSOE, lo que ha facilitado la digestión de una cuestión que indigesta al partido. La complejidad del momento y la cercanía de las elecciones han limitado las críticas. En el PSOE andaluz impera la prudencia sobre cualquier cosa que tenga que ver con Cataluña. Desde que se inició la campaña electorala, los socialistas andaluces se han borrado de la escena pública en todo lo que tenga que ver con esa comunidad autónoma.

No quieren interferir ni que se les acuse de perjudicar al «partido hermano» del PSC, que ya se siente suficientemente agraviado por los amagos de Susana Díaz de dejarlos fuera del PSOE cuando optaba a la Secretaría General del partido.

Por eso no opinan públicamente de nada de lo que el primer secretario del PSC Miquel Iceta pueda decir o sugerir en esta campaña electoral. Pero es que tampoco opinan en privado. Consideran que la petición de indulto es simplemente una parte de la estrategia electoral, «él sabrá lo que hace» comentaba un destacado socialista a ABC, porque lo importante es ver cuáles son los movimientos del PSC después de las elecciones.

Y eso ya es otro cantar, y ahí no van a permitir ni un privilegio. Los socialistas andaluces, además desde el Gobierno de la Junta van a defender la igualdad de todos los territorios y a estar vigilantes para que Cataluña no reciba ninguna prebenda económica como resultado de todo el procés. El PSOE andaluz se siente dolido por el desprecio que sus compañeros catalanes les han hecho, sobre todo teniendo en cuenta que están en juego 600.000 votos de residentes andaluces en Cataluña, pero no va a mostrar su dolor para regocijo de algunos. Sus fuerzas están centradas en posicionarse como abanderados de la igualdad y la unidad de España y en ocupar un lugar preeminente en el debate de la financiación autonómica.

Con quien no va la equidistancia es con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que se desmarcaba abiertamente de la propuesta: «Hay que cumplir la ley y no es comprensible ser condescendiente con individuos autores de delitos de esa gravedad. Un país tolerante con esa clase de delitos está condenado a irse por el desguace de la historia».