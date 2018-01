El padre de Naiara se suma a la iniciativa de la prisión permanente revisable desde Chile Juan Carlos Quer llamó a Manuel Briones para explicarle la campaña de varios padres de víctimas

Manuel Briones, padre de Naiara, de ocho años, asesinada por el hermano de su padrastro en julio pasado, es el último en sumarse a la campaña para que no se derogue la prisión permanente revisable. La fiscal del caso ya anunció su intención de pedirla. Desde Chile, donde vive, confirma a ABC que han pedido que se impute también a su ex, la madre de la niña.

—¿Por qué apoya usted la prisión permanente revisable?

—Siempre fui defensor de los niños, para mí un niño es sagrado. Apoyo la prisión permanente revisable porque alguien que viola, mata o asesina a un niño es un persona que no merece estar en la sociedad, no merece estar en este mundo. Para mí la opción mejor sería la pena de muerte, no solo porque le haya pasado a mi hija, sino porque dejando a estos indiviuos en libertad en unos años se sienten invulnerables.

—Le ha llamado Juan Carlos Quer para pedirle su apoyo...

—Me llamó el señor Quer, el papá de Diana, pero yo ya había empezado a apoyar su iniciativa antes de esa charla, en cuanto me enteré de que lo que se estaba haciendo. Me inscribí sin dudarlo. Luego me llamó y me dijo lo que están haciendo ellos, me explicó que están varios padres y que esto es por y para los niños.

—¿Cree usted que su expareja, la madre de Naiara, sabía que su hija sufría malos tratos?

—Sí, sí, estoy seguro y lo siento. Sabía que mi hija estaba sufriendo malos tratos porque una madre que ve a su hija morada, golpeada, que no quiere ir a la casa de estas personas.... Yo estoy a diez mil kilómetros y cada día y medio preguntaba por ella; a veces no me contestaba en semanas. Una madre que se va a trabajar, ¿no llama para ver cómo está su hija? No puede ser que la mamá de Carlos (el padrastro de Naiara) lo supiera, él también y ella no. ¿Vive en una una burbuja? ¿Le están matando a su hija y ella no se da cuenta?

—¿Cómo se enteró de la muerte de su hija?

—Me enteré por ella, por Mariela, me mandó unos mensajes diciéndome que mi hija había tenido un accidente y se había caído por la escalera. Esto ella lo mantuvo hasta el domingo. El domingo yo me entero por una prima y por otros conocidos en España que mi hija había sido brutalmente asesinada. Lo supe a través de Internet. Cuando le pregunté a mi ex que me contestara a eso me bloqueó en whatsapp, dejó de hablarme.

—¿Desde cuándo no había podido hablar con Naiara?

—Hacía cuatro o cinco meses que no podía comunicarme directamente con mi hija porque ella ponía un pretexto: o estaba durmiendo o estaba castigada o se le había roto el celular o estaba en la calle. A cualquier hora, nunca estaba.

—¿Qué explicaciones le ha dado su exmujer?

—No me ha dado ninguna ni tampoco las quiero ya. No necesito saber nada de ella; solo quiero que se haga justicia con mi pequeña.

—¿Qué piensa hacer para lograr esa justicia?

—Voy a mover cielo y tierra y si tengo que esperar 20 años para que se haga justicia lo haré. Si tengo que regresar a España, si tengo que robar para que me lleven, si tengo que caminar hasta España, nadar hasta allí... lo haré.