«El padre de Naiara nunca se ocupó de ella y ahora va a España a llenarse los bolsillos»

Manuel, el padre biológico de Naiara, ¿se ocupó alguna vez de la niña?

La que daba de comer ahí, la que pagaba la leche era yo, la única, los pañales, todo, y él nunca aportaba nada, nunca aportó para la nena. Le ofrecí una pieza en mi casa. No tenía trabajo, con 21 años en esa época y le daba de comer, lo mantenía, todo. Nadie trabajaba, Mariela tampoco trabajó en Argentina, pero Mariela es mi hija y los chicos (los dos hermanos de Naiara, que viven con ella) mis nietos, tengo la obligación de darles de comer, pero a ese chico... No se movía para nada. En Buenos Aires la tenía a ella en una fábrica abandonada, había cables por todos lados. Un día me llamó por teléfono para que le enviara una estufa porque había nacido la «beba», Naiara.

¿Vivían en una fábrica abandonada con la niña?

Sí, en una fábrica abandonada, y a los otros varoncitos los «tongueaba». Le compré una computadora a mi nieto más grande y Manuel la quería ocupar, le pegaba «tongazos» a los chicos y les decía «salid de acá, mierdas».

¿Era violento?

Antes de conocer a Mariela por internet vivía en una villa (una favela) y estaba lleno de tatuajes. Me insultaba. Un día se quitó la remera (camiseta) y vi que tenía una poesía en el pecho. Le pregunté qué decía ahí y me dijo «vieja, deje de empastillarse y verá lo que pone». Era atrevido, maleducado. Qué voy a esperar si vivía en una villa, una villa de indigencia (una favela), vivía de la picardía, de lo que hacía en la calle, robar teléfonos... Era un ladroncito de estos que andan por acá, de los que si no les das lo que te piden te pegan un tiro.

Ahora va a venir a España.

Ya enterraron a la nena. ¿El padre qué va a hacer allá? ¿Dejar mal a la madre en la televisión? Si él nunca se ocupó de la hija... Ahora está aprovechando la muerte para llenarse los bolsillos. Esa es su idea.