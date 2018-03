El Pacto de Toledo debatirá volver a elevar las pensiones con el IPC Cada grupo presentará el próximo miércoles sus propuestas para asegurar la suficiencia de las pensiones

Las movilizaciones de los pensionistas han obtenido este jueves su primera recompensa ya que esta mañana los grupos de la oposición se han puesto de acuerdo para empezar a debatir la suficiencia de las pensiones durante la reunión de la Comisión de Evaluación y Análisis del Pacto de Toledo. El debate comenzará el miércoles de la semana que viene, día 7 de marzo, y la propuesta que tienen PSOE, Podemos, PNV y PDECAT para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es la revalorización de las pagas con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Ciudadanos es el único grupo de la oposición que dentro del Pacto de Toledo aún no ha dicho claramente cuál es su posición ante una indexación de las pensiones. Esta mañana su presidente, Albert Rivera, no ha rechazado la propuesta siempre y cuando se vincule a una reforma del sistema a futuro, se lleve a cabo una reforma integral del mercado de trabajo y se pongan en marcha medidas para favorecer la natalidad.

El debate sobre las propuestas para el alza de las pensiones será el único punto del orden del día de la reunión del próximo día 7 ya que los grupos han acordado no abrir ningún otro debate en el seno de la comisión hasta llegar a un consenso sobre medidas para asegurar la suficiencia.

El PP se ha mostrado en contra de iniciar este debate argumentando que debía seguirse el plan de trabajo previsto. No en vano, la comisión lleva debatiendo más de un año sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo y la número 2, sobre suficiencia del sistema, había quedado aparcado ante la falta de acuerdo. Y el orden del día previsto para la reunión de hoy era el debate sobre la recomendación 11, referida a la contributividad del sistema.

Bronca con Villalobos

Fuentes presentes en la reunión han asegurado que durante la misma se vivieron algunos momentos de tensión entre la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, y los representantes de los grupos.

La diputada del PP les habría recriminado que estaban «trasladando temas políticos» a la comisión, mientras que algunos diputados de otros grupos defendieron que se trataba de «una cuestión de orden», ya que el debate sobre la revalorización figuraba antes que otros puntos en los planes de trabajo de la comisión, pero se había aplazado.

No en vano, todos los grupos políticos descuentan que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá con una propuesta de revalorización de las pagas al Pleno monográfico que ha anunciado esta mañana. Y las posiciones que puedan marcar los grupos en la reunión del próximo día 7, una semana antes, pueden complicar su discurso.

Rajoy, «obligado»

Sobre este Pleno, que según fuentes del PP podría celebrarse el próximo 14 de marzo según informa Itziar Reyero, el PSOE ha sido muy crítico. Su portavoz, Margarita Robles, ha asegurado que Rajoy ha realizado este movimiento «a rastras» ante la presión de la oposición y los movimientos en la calle. «Lo hace obligado», ha sentenciado.

La portavoz socialista también ha cargado contra Podemos al asegurar que «hemos estado absolutamente solos en la mejora de los pensionistas». «Hemos traído 24 iniciativas en la legislatura para las pensiones y otros grupos ninguna», ha subrayado, recordando también no haber encontrado hasta ahora «ninguna receptividad en Rajoy».

Robles, además, ha exigido que el Pleno no se reduzca solo a un debate monográfico para que los grupos fijen su postura sobre el sistema de pensiones, sino que el Gobierno presente sus resoluciones -y también los grupos- y se sometan a votación. En este sentido, Unidos Podemos junto con el Grupo Mixto, Compromís, ERC, el PDECat, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria ha registrado una petición formal para que el Pleno tenga lugar el próximo día 15 de marzo y también para que se puedan votar resoluciones. «Una comparecencia no es suficiente, es necesario que asuma compromisos y presente propuestas de resolución, que se retrate y diga cuáles son. La situación de los pensionistas es muy grave y no vamos a permitir que les utilice.

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha explicado que el objetivo de la propuesta es que «el Congreso acuerde algo, aparte de opinar de cuál es la situación, que haya alguna resolución que dé respuesta a las demandas de las decenas de miles de personas que en estos momentos están en la calle movilizándose». Mayoral también se ha referido a la comparecencia en la Cámara Baja que ha solicitado Rajoy: «Hay un debate un tanto torticero de si viene porque quiere, porque lo ha pedido un grupo político, dos o cuatro; tenemos que ser honestos, Don Mariano vendrá porque hay decenas de miles de pensionistas movilizándose a los que queremos trasladarles un mensaje de aliento porque están siendo capaces de imponer que gire la agenda política y se ponga en el centro la vida de las personas y el derecho a tener una jubilación digna».