Pablo Iglesias promete dimitir si hay una participación baja en la consulta sobre su chalé «Me gustaría que hubiera más de 120.000 votos, los de Vistalegre II, y sería espectacular», dice el líder del partido

La participación en la consulta de Podemos que decidirá el futuro de Pablo Iglesias e Irene Montero será crucial para la continuidad o no de los dirigentes. En los últimos días, algunas voces del partido habían expicado que, más allá del resultado de la votación, el nivel de participación de la consulta es un dato crucial, ya que muchos militantes pueden expresar con su abstención el desacuerdo con la celebración de la consulta y la gestión de la crisis a raíz de la compra del chalet de Iglesias y Montero, o su hastío con la situación.

El propio secretario general de Podemos ha aceptado esta idea este miércoles durante una entrevista en la Cadena Ser. «Una participación baja sería un fracaso y nos obligaría a dimitir», ha asegurado al ser preguntado por el tema de la consulta. Preguntado también por qué cifra de participación le parecería adecuada para aceptar como válido el resultado, Iglesias ha dicho que le corresponde «a la ciudadanía» valorar e interpretar este dato, pero se ha referido a la participación de otras consultas del partido como barómetro o índice de referencia para medirlo.

«Si está entre las más bajas de Podemos será un fracaso, y si está entre las más altas será un éxito. El récord está en Vistalegre, con 120.000 votos, y si hubiera más sería espectacular, pero eso quelo valore la ciudadanía», ha repetido. Iglesias también se ha pronunciado de nuevo sobre la comparación entre los escraches, que él defendió como «jarabe democrático», y el hecho de que hace unos días algunos miembros de las juventudes de VOX colocaran una pancarta en la fachada de su chalet y circularan por las redes sociales una convocatoria para acudir a la vivienda de los diputados.

«Los escraches son libertad de expresión si son pacíficos, lo dijo el Tribunal Supremo. A mí me han abucheado en la estación de Sants en Barcelona, y estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no me peguen. Yo nunca he defendido que se presione violentamente a nadie. Quien compare el movimiento antidesahucios con una convocatoria de extrema derecha se está equivocando», ha defendido.

El líder de Podemos también ha sido preguntado sobre el enfrentamiento entre el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el alcalde de Cádiz, José María González, «Kichi». El regidor afeó a Iglesias que Podemos «es el compromiso de vivir como la gente corriente», y Monedero salió al paso acusándolo de vender armas a la dictadura de Arabia Saudí -en referencia a los astilleros gaditanos- y de condecorar a una virgen. Kichi publicó una carta dirigida a Monedero este miércoles en «El Diario de Cádiz», donde le recordó a su compañero de partido lo «duro» que es ser alcalde y tomar decisiones y donde le advirtió que la gente «perdonaría incoherencias, pero nunca que cambiemos de bando».

«Me niego a aceptar que los adversarios de Podemos estén dentro del partido», ha defendido Iglesias, que le ha recordado a Kichi que él salió en su defensa ante situaciones a su juicio complicadas: «Cuando dio una medalla a una virgen de madera y muchos de los nuestros lo criticaron yo salí a defenderlo porque creo que hizo lo mejor para su ciudad. Cuando vi a Kichi tragar saliva ante Jordi Évole por lo que decía antes de las fragatas y lo que dice después, salí a defenderlo. Cuando anticapitalistas emitieron un comunicado de apoyo a la independencia y el dejó de lado su propia corriente y se desmarcó porque no estaba de acuerdo, yo salí a defenderlo». Iglesias también aseguró haber salido en defensa del regidor cuando le propuso hacer un encuentro con partidos independentistas en Cádiz y Kichi «se negó». «Me dijo "sabes lo que pienso de esto, pero no puedo hacerlo", y yo salí a defenderlo».