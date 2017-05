Pablo Iglesias, suspenso en matemáticas: necesita 100 votos más para que su moción de censura prospere

La moción de censura encabezada por Pablo Iglesias que se ha registrado este viernes en el Congreso está a más de cien escaños de la mayoría absoluta necesaria para prosperar. El secretario general de Unidos Podemos, que se ofrece a sí mismo como candidato alternativo, presenta esta moción consciente de que no saldrá adelante pero con una finalidad muy clara: agitar el debate y acumular titulares.

Para que la moción de censura tuviera éxito, Podemos (que tiene 71 escaños) tendría que sumar el apoyo del PSOE, que tiene 84 diputados, y a buena parte de las minorías: Esquerra Republicana (9 diputados), la antigua Convergència (8 votos) y Bildu (dos diputados), dado que tanto el PNV como Ciudadanos tienen firmados sendos acuerdos para aprobar los Presupuestos Generales que no saldrían adelante con el cambio de Gobierno.

La Gestora socialista (y los tres candidatos en primarias) ya han dicho que no apoyarán esta moción de censura, por lo que Pablo Iglesias sigue a 100 votos de triunfar como «candidato alternativo».

Un escrito muy duro

La moción presentada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, consta de siete páginas en las que realiza acusaciones muy severas contra el actual Gobierno. El escrito sitúa su razón de ser en «las circunstancias de excepcionalidad y emergencia democrática que vive España como consecuencia de la parasitación de las instituciones del Estado por parte del Partido Popular (PP)».

El Partido Popular ha ganado las elecciones al competir con ventaja gracias a la financiación ilegal de sus campañas Unidos Podemos

«El Gobierno de España, en manos del Partido Popular, ha abandonado a la ciudadanía al secuestrar las instituciones y ponerlas al servicio de la defensa de su partido y de los saqueadores de las arcas públicas», sigue el texto presentado a la Mesa del Congreso, donde aparecen otras afirmaciones como queo «quedan pocas dudas de que el Partido Popular lleva más de veinte años financiándose ilegalmente, con dinero de contratistas del Estado que costean elecciones a cambio de contrapartidas».

Es por esta razón por la que Podemos añade: «Quedan pocas dudas de que el Partido Popular ha ganado las elecciones al competir con ventaja gracias a la financiación ilegal de sus campañas».

Podrán presentar otra

En último lugar, Podemos justifica esta moción condenada al fracaso comparándola con la que padeció Adolfo Suárez en 1980, uno de los dos únicos precedentes que ha tenido España. «Hace 37 años, en unas circunstancias mucho menos graves que las actuales, se presentó una moción de censura que no prosperó pero que, sin embargo, señaló un futuro de cambio», recuerda la moción.

Ahora que parece claro que la moción de Podemos no saldrá adelante, ¿podrá la formación morada presentar nuevas mociones en el futuro? La respuesta es sí, pero tendrá que esperar. Según el artículo 113.4 de la Constitución, «si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones». Es decir, Podemos no podría presentar otra hasta el mes de septiembre.