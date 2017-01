Pablo Iglesias reclama unidad y pide a sus representantes que no se conviertan en políticos

Pablo Iglesias tiene una buena carta de cara a Vistalegre II: solo él se ha posicionado para liderar Podemos, por lo que el actual secretario general lleva días bajando el tono e insistiendo en construir la unidad en torno a ese liderazgo que parece que nadie se atreve a discutir. Por eso su propuesta de cara a la asamblea ciudadana dice nacer con «voluntad unitaria».

[Lee completo el documento de Pablo Iglesias para Vistalegre II (PDF)]

En el comienzo de su propuesta de documento político, titulado «Plan 2020: Ganar al PP y gobernar España», asegura que «solo un Podemos unido y fuerte podrá liderar una confluencia política, social y popular de cambio que sea capaz de ganar al PP y gobernar España. A partir de ese reclamo, Iglesias ha elaborado un texto en el que lanza guiños tanto a Errejón como a los anticapitalistas.

Recuerda mucho a los anticapitalistas su mención a los contrapoderes sociales. Pero también a Errejón en su aceptación de que en Podemos falta mucha gente: «Es necesario el equilibrio entre mantener a los fieles y atraer a los ausentes». También recuerda a Errejón la apelación a construir «una nueva voluntad popular» que debe lograrse poniendo a ese objetivo «todos nuestros recursos institucionales, políticos y organizativos».

El rumbo político que plantea Iglesias es el que presenta a Podemos como antagonista de lo que llama la triple alianza (PP, PSOE y Ciudadanos). Según Iglesias, «la fragilidad parlamentaria no debe confundirse con una supuesta debilidad del actual Gobierno». Y cree que PP y PSOE avanzan hacia un único camino: «Replantear el sistema del turno mediante una fórmula nueva de tipo turismo por abstención».

Activistas institucionales

Iglesias reconoce que el actual Podemos no tiene la fuerza para gobernar, pero rechaza que moderar sus planteamientos sea el camino: «Nos faltan varios millones de votos más que no se identifican con nosotros y a los que no se les puede mentir ocultando nuestras propuestas políticas».

De cara al futuro, Iglesias se marca el objetivo de las próximas elecciones generales: «Es el momento de ofrecer, también desde el Parlamento, un programa de gobierno alternativo para 2020», y se marca el objetivo de «ganar» las elecciones autonómicas de 2019. Y en este punto realiza un discurso que sí casa con el planteamiento de Errejón: «Tenemos que asumir e interioridad que Podemos puede y debe liderar el gobierno en nuestro país. Ganar para gobernar porque nuestra ambición de cambio sigue intacta».

Hasta entonces, Iglesias cree que el trabajo parlamentario debe centrarse en «evidenciar las contradicciones del discurso del Gobierno y sus aliados». Y aquí reclama que «nuestros representantes en las instituciones no pueden convertirse en políticos». En ese sentido, defiende que «el papel de los cargos públicos no puede limitarse al trabajo en los diferentes parlamentos. Su principal debe ser la de ser activistas institucionales. Debemos estar en todos y cada uno de los conflictos sociales y escuchar a los movimientos».

Iglesias cree que nos enfrentamos a «una legislatura larga gracias a la entrega del PSOE a las necesidades del PP» y cree que la labora de Podemos debe ser vigilar y denunciar la acción del Gobierno, para lo que propone crear una especie de gobierno en la sombra, «un grupo encargado de evaluar las tareas del gobierno restaurador».

Desafíos internos

Iglesias asume que Podemos no puede crecer en el ámbito de la sociedad española si antes no lo hace también como partido. Y para ello se marca un reto: «Si queremos mantener los pies en la tierra para trabajar siempre para la gente y poder vencer a los que hacen políticas antipopulares, tenemos que aspirar a ser una fuerza con 100.000 militantes y 1.000.000 de inscritos e inscritas».

El secretario general defiende la estrategia de mantener activo el papel de las bases como recurso en la toma de decisiones: «Tenemos que seguir sometiendo las decisiones más importantes a la votación de las bases y abrir nuevos canales de decisión más frecuentes y más ágiles». Cree Iglesias que solo unas bases activas pueden ser «el verdadero contrapoder que garantice la democracia y la organicidad en caso de que los dirigentes de Podemos empecemos a equivocarnos».

Iglesias asume también el consenso reinante en toda la organización de que su papel como secretario general debe ser vaciado de poderes que hasta ahora habían convertido Podemos en un modelo que algunas corrientes han definido como «monárquico». Así, Iglesias asume que «las decisiones dentro del partido tienen que ser cada vez más colegiadas».

Sobre las alianzas electorales, Iglesias plantea un sistema en el que las bases de cada territorio decidan cómo acudir a las elecciones autonómicas y municipales de 2019: «Por coherencia política, la misma idea que defendemos para nuestro país debe operar en el interior de Podemos. Por eso abogamos también por el derecho a decidir "a la interna" para que, a diferencia de lo que ocurrió en Vistalegre I, la decisión sobre cómo acudir a las siguientes elecciones municipales y autonómicas se tome de manera soberana en cada territorio por parte de la correspondiente asamblea ciudadana».

Iglesias propone además una limitación a la acumulación de cargos: «En Podemos no puede haber más de dos cargos de dedicación intensiva, uno interno y otro externo».