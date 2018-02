Pablo Iglesias propone una reforma electoral para restar escaños al PP Unidos Podemos propone sustituir el actual sistema, reducir la edad mínima para votar a los 16 años, suprimir el voto rogado e instaurar el modelo de listas cremallera

ALEXIS ROMERO

@abcespana Madrid 07/02/2018 18:51h Actualizado: 07/02/2018 20:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Unidos Podemos ha presentado este martes su propuesta para reformar la ley electoral. Apelando al principio de «igualdad democrática» y al de «proporcionalidad», los de Iglesias proponen sustituir el actual sistema de reparto, regido por la denominada ley D´Hont y sustituirlo por el sistema Sainte-Lagüe, una fórmula utilizada en países como Alemania o Noruega que es más proporcional y beneficia a los partidos más pequeños.

La iniciativa de los de Iglesias pretende, según su explicación, reducir las diferencias de proporcionalidad entre el voto logrado y su conversión en escaños. Con este sistema, el partido más perjudicado sería el PP, mientras que el más beneficiado sería Ciudadanos. Desde Unidos Podemos denuncian que en las últimas elecciones generales, las de junio de 2016, el PP obtuvo un 33 por ciento de los votos, lo que se tradujo en 137 de los 350 escaños que tiene en la actualidad el Congreso de los Diputados, es decir, un 39,1 por ciento de los diputados de la Cámara Baja, lo que supone un 6,1 por ciento de diferencia respecto al voto

Ciudadanos obtuvo en los últimos comicios generales un 13,1 por ciento de los votos, logrando 32 escaños, es decir, un 9,1 por ciento de los diputados fueron a parar al partido de Albert Rivera; esto supone una diferencia de cuatro puntos porcentuales respecto al voto. En el caso de Unidos Podemos, la diferencia entre el voto y su traducción en escaños no es tan grande como la de Ciudadanos, pero también existe. Los de Iglesias sacaron en las elecciones generales del 2016 un 21,1 por ciento de los votos, logrando 71 diputados en el Congreso, es decir, el 20,03; lo que supone una diferencia de 0,8 puntos entre el voto y la obtención de escaños.

En la propuesta de Unidos Podemos se incluyen los cálculos de cómo se hubiera procedido al reparto de escaños con los resultados de las últimas elecciones generales con la aplicación del sistema Saint-Lagüe. En este sentido, el partido más perjudicado sería el PP, que pasaría de 137 a 122 escaños, es decir, un 34,9 por ciento de los diputados de la Cámara Baja. El PSOE sería mucho menos perjudicado que los populares, pasando de los 85 escaños obtenidos con la ley D´Hont a 84 que obtendría con el sistema propuesto por los de Iglesias.

El más favorecido sería Ciudadanos, que hubiera obtenido 44 diputados con el mismo número de votos, 12 más que los que tiene en la actualidad. Unidos Podemos pasaría de los 71 escaños que posee en la actualidad a 77, es decir, seis más con el mismo número de votos. De esta manera, defienden los de Iglesias, «acercaríamos más el sistema a la proporcionalidad y por tanto al principio de igualdad democrática». Aunque defienden –y así lo recogen en su programa electoral– el cambio de la circunscripción provincial por la autonómica, han admitido que «haría falta una reforma cosntitucional, en estos momentos bloqueada", por lo finalemente han apostado por una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que requiere solamente de una mayoría en el Congreso.

La iniciativa de Podemos también propone una serie de reformas dentro de la LOREG que van más allá de la fórmula de reparto de escaños. En este sentido, los de Iglesias han propuesto bajar la edad mínima para ir a votar a los 16 años, «un millón de personas que tienen un sentido formado en los asuntos públicos y que tienen derechos y obligaciones comparables a los de las personas adultas». También han puesto sobre la mesa la «eliminación de los obstáculos que la reforma del voto rogado de 2011 ha impuesto al derecho al voto de los españoles en el extranjero» e incorporar la regla de las denominadas listas cremalleram donde el orden de las papeletas electorales debe ser siempre «hombre-mujer-hombre-mujer...» o «mujer-hombre-mujer-hombre...» y donde la cremallera solo se puede romper si es para beneficiar a las mujeres.

Por último, han propuesto que, «con el objetivo de reducir el gasto público, todas las papeletas lleguen en un único sobre durante el buzoneo electoral», así como que haya, al menos, dos debates obligatorios entre los candidatos a presidente del Gobierno.

«No es el sistema que nos gustaría»

La propuesta fue presentada este miércoles por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el secretario de Organización, Pablo Echenique, la secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo, la diputada de En Marea Yolanda Díaz, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos Íñigo Errejón, el secretario general del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín y la secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos, Idoia Villanueva.

Iglesias defendió la iniciativa como una «solución pragmática que servirá para acercarse al principio de proporcionalidad recogido en la Constitución». A su juicio, un acuerdo sobre esta cuestión «dignificaría el Parlamento y dignificaría la subcomisión para la Reforma Electoral» que realiza en estos momentos sus trabajos en la Cámara Baja.

Según ha explicado el líder de Podemos, «se trata de diseñar un sistema electoral acorde con la Constitución, lo que es una responsabilidad política». Iglesias ha matizado que no proponen esta modificación para ganar las elecciones. «Este sistema que proponemos también nos perjudica. Nosotros vamos a ser la fuerza más votada en las próximas elecciones y esta fórmula nos va a dar menos escaños. Este no es el sistema electoral que le gustaría a Podemos, sino que busca una voluntad de consenso, no para apuntarnos un tantos, sino idear un sistema que permita ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas. No es una propuesta de partido, sino de país», ha zanjado