Pablo Iglesias propone que niños de hasta 14 años tengan voz y voto en las decisiones de Podemos

Pablo Iglesias propone que los niños que 14 años puedan ser miembros de la Asamblea Ciudadana de Podemos. En el documento que firman entre otros Juan Carlos Monedero, Irene Montero y Pablo Echenique, se contempla que los menores tendrán voz y voto en las decisiones que pueda tomar el partido.

Fragmento del documento «Mandar obedeciendo» presentado por Pablo Iglesias - ABC

En su proyecto «Mandar obedeciendo» se apunta que para inscribirse en Podemos, «bastará ser mayor de catorce (14) años, mostrar libremente disposición a participar en la construcción de este proyecto y aceptar el Código Ético». Ese mismo documento atribuye a los miembros de la Asamblea Ciudadana competencias como:

– Determinar la estrategia y la línea política general de Podemos.

– Elegir y revocar a la persona que ejercerá la Secretaría General.

– Elegir y revocar al Consejo Ciudadano o a cualquiera de sus miembros.

– Elegir y revocar a la Comisión de Garantías Democráticas.

– Aprobar el Código Ético y los Documentos que servirán de base al resto de la normativa o realizar modificaciones de los mismos.

– Aprobar los programas electorales tras un proceso de elaboración participativa.

– Determinar, mediante un proceso de primarias abiertas, las personas que formarán parte de las candidaturas electorales en representación de Podemos.

– Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral, así como de gobierno, en que participe Podemos.

– Cualquier otro asunto que se considere de especial relevancia política y/u organizativa.

Fuedo cruzado

Mientras tanto, Ramón Espinar ha criticado que los documentos presentados por Íñigo Errejón o la diputada nacional Tania Sánchez contienen cláusulas «anti Pablo Iglesias» y «anti Echenique».

«Hay una cláusula anti Echenique, que no permite que los secretarios generales autonómicos formen parte de la ejecutiva estatal; hay una cláusula anti Pablo Iglesias, que impediría que después de 2019 Pablo siga siendo el secretario general de Podemos. Y yo también he sido afortunado con una cláusula que dice que los directores generales autonómicos no podemos pertenecer a la dirección de un grupo parlamentario estatal y por tanto tendría que dejar la Portavocía del Senado», ha dicho.

Por su parte, desde el mismo bando que Espinar, Pablo Iglesias tratará de buscar la «unidad». Según informa Europa Press, El secretario general de Podemos quiere reunirse el miércoles con su todavía secretario político, Íñigo Errejón, el anticapitalista Miguel Urbán, y los representantes de otros equipos que han presentando propuestas para remodelar el partido.