Pablo Casado afirma que su máster, similar al de Cifuentes, se ajusta a la legalidad El vicesecretario de Comunicación del PP desmiente las informaciones que lo acusan de no haber acudido a las clases, ni haber presentado la documentación

ABC.ES

Actualizado: 09/04/2018 22:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, ha compartido esta noche de lunes un mensaje a través de su red social de Twitter desmintiendo las informaciones vertidas en torno a su máster, el mismo que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El popular sostiene que su máster se ajusta a la legalidad.

«Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy», se puede leer en el mensaje.

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy 👇🏻 pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

Casado salió a desmentir una información del diario El País que lo acusaba de no recordar si había acudido a las clases del máster. Sin embargo, en su desmentido soslaya esa cuestión y se limita a referirse a que su máster en Derecho Autonómico y Local se hizo en 2008, conforme al plan de estudios anterior a Bolonia. Por esas fechas era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid.

En conversaciones con ABC, Casado reconoció refiriéndose al caso Cifuentes que eran másteres que habitualmente se «ofrecían» a políticos y que muchas veces se cursaban en condiciones laxas, con facilidades especiales. El responsable de Comunicación de los populares explicó a ABC que por aquellas fechas esos cursos se impartían como parte de un plan para la preparación del doctorado, un requisito imprescindible para conseguir una plaza fija en la Universidad. Esa «flexibilidad» a la que se refiere Casado se refería a no tener la obligación de ir a clase, no asistir a los exámenes y simplemente tener que defender una tesina dirigida por un tutor ante un tribunal.

En declaraciones a Cope, el vicesecretario de Comunicación del PP ha asegurado que «le consta» que incluso han intentado investigar su currículo y su formación académica en Georgetown. El político ha afirmado que, en caso de ser necesario, posee toda la documentación relativa al máster así como su trabajo para hacerla pública. «Eso sí, en un 'briefing'», ha bromeado.

El vicesecretario del PP ha justificado su matriculación en el citado máster porque le ofrecieron unas condiciones muy favorables para obtenerlo. «Cuando fui a matricularme pregunté cuáles eran las exigencias y qué podía convalidarme», ha dicho. «No es un título que yo tenga guardado en casa porque no he seguido con la formación que debía acabar en un doctorado. Pero sí que tengo el Master en Derecho local, como figura en mi CV», a lo que ha añadido que ha invertido «mucho dinero y mucho esfuerzo en veranos para completar mi formación».

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está revisando el máster en Derecho Autonómico y Local que cursó Casado en el centro, según han confirmado a Europa Press fuentes universitarias

Los rumores que rodean esta noche la figura de Casado en relación a los controvertidos másteres de la Universidad Rey Juan Carlos podrían ser el inicio, de no atajarse, de una nueva y grave crisis política para el PP dado que esto implica directamente al que está llamado a ser candidato de los populares al Ayuntamiento de Madrid. Casado ejerce habitualmente como uno de los portavoces del partido en asuntos de política nacional.